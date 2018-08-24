Samanyolu Haber /Gündem / Tarihi okul müze olacak diye boşaltıldı, imam hatip yapıldı /24 Ağustos 2018 09:31

Tarihi okul müze olacak diye boşaltıldı, imam hatip yapıldı

İmam hatiplere ilgi olmamasına rağmen iktidar ısrarcı. 3 imam hatip ortaokulu, 3 imam hatip lisesinin olduğu Giresun’da, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası hülle yoluyla imam hatip lisesine çevrildi...

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AKP'nin imam hatip dayatması sürüyor. İmam hatiplere ilgi olmamasına rağmen iktidar bu konuda ısrarcı davranmayı sürdürüyor. 

Üç imam hatip ortaokulu ve üç imam hatip lisesinin olduğu Giresun’da, 1947 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası, hülle yoluyla imam hatip lisesine çevrildi. Velilere ve öğrencilere haber dahi verilmeden boşaltılan liseye Kent Müzesi yapılacağı söylendi. Ancak bina, bir yıl boş kaldıktan sonra imam hatip lisesi yapıldı.  

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçen yıl alınan ani bir kararla boşaltıldı. Lise, başka bir mevkiye taşındı. Henüz eğitim-öğretim yılı sona ermeden ve öğrencilerle velilere bilgilendirme dahi yapılmadan gerçekleştirilen bu "acele" taşınma, tepkilere neden olmuştu. Yapılan açıklamalarda, tarihi binanın ‘Kent Müzesi'ne dönüştürüleceği bildirilmişti.




ŞEHİRDE ALTI İMAM HATİP VAR

Bir yıl boş bekletilen tarihi binaya, söylenenin aksine Kent Müzesi yapılmadı. Kent Müzesi olacağı beklenen ve bir yıldır boş olan tarihi binaya, Hurşit Bozbağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tabelası asıldı. Hurşit Bozbağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin daha önce kullandığı bina ise Hurşit Bozbağ İmam Hatip Ortaokulu'na dönüştürüldü.

Giresun merkezde halen üç adet imam hatip ortaokulu, bir adet kız Anadolu İHL, bir tane erkek Anadolu İHL ve bir tane de İHL bulunuyor.
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