Tarihi köşk restorasyonu 'devlet sırrı' ilan edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Renda Köşkü'ndeki çalışmaları 'devlet sırrı' kapsamına aldı.







Çankaya'daki tarihi Renda Köşkü'nün cephe sıvası sökme işlemleri yapılıyor. Mülkiyeti Türk Kızılayı'nda olan köşk, daha önce balkonunda bir görevlinin mangal yakmasıyla gündeme gelmişti.





Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, tescilli kültür varlığı Renda Köşkü'ndeki inşai çalışmalarla ilgili bilgi edinme başvurusunda bulundu ve bina ile ilgili proje ya da kullanım değişikliğinin olup olmadığını sordu.





Yanıt, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden geldi.





'MİLLİ GÜVENLİĞE ZARAR VEREBİLİR'





Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ne verilen yanıtta, istenen bilginin 'devlet sırrı' olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:





"Bilgi edinme hakkı kanunun 10. Maddesinde bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hallerde kurum ve kuruluşlar ilginin yazılı veya basılı belgeler için söz konusu belgenin aslını incelemesine ve not alabilmesine olanak sağlar 16. Maddesine açıklanması halinde devletin emniyetine, dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibariyle devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kanunu kapsamı dışındadır."





CANDAN: NE SAKLIYORSUNUZ?





Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Daha önce ticari sır dediler, kaçak saray maliyeti için açıklarsak ekonomik kriz olur dediler, hatta AOÇ'ye yapılan ABD büyükelçiliği için bile ticari sır dediler bilgi vermediler ve yargı yoluyla bütün belgeleri elde ettik. Şimdi bir de 'devlet sırrı' çıktı karşımıza. Siz korunması gereken tescilli kültür varlığı Renda Köşkü'nde devlet sırrı olacak ne yapıyorsunuz? Altı üstü ne yaptığınızı ve bir proje kapsamında yapıp yapmadığınızı, varsa onaylı projelerini istedik. Şimdi binanın ne olarak kullanılacağı da muammalı duruma geldi" dedi.





Renda Köşkü'nün etrafının daha önce panolarla kapatıldığını ve konuyu gündeme getirmelerinin ardından panoların kaldırıldığını söyleyen Candan, "Renda Köşkü'nde gizli kapaklı işlemler yapılması, devlet sırrı diye diyerek bilgi verilmemesinden kaygı duyuyoruz. ABD ile Alman Büyükelçiliği arasında bulunan Renda Köşkü'nün müze yapılıp halka açılması gerekirken devlet sırrı olacak ne yapıyorlar anlam veremiyoruz" dedi.





Candan, yetkililere "Ne saklıyorsunuz" diye sordu.





artigercek.com