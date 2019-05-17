Samanyolu Haber /Spor / Tarihi gecenin kazananı Anadolu Efes /17 Mayıs 2019 21:43

Tarihi gecenin kazananı Anadolu Efes

Final Four'un ilk maçında temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in karşı karşıya geldiği maçı, Anadolu Efes 73-92 kazanarak finale yükselen ilk takım oldu.

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THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup ederek finale yükseldi.

Anadolu Efes'in finaldeki rakibi, CSKA Moskova - Real Madrid maçının galibi olacak. Fenerbahçe Beko ise üçüncülük maçında bu maçın kaybedeni ile karşı karşıya gelecek.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde bulunan Fernando Buesa Arena'da oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko parkeye; Green, Ali Muhammed, Guduric, Melli ve Ahmet Düverioğlu beşiyle çıkarken, Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Simon, Moerman ve Dunston beşiyle maça başladı.

Green ve Larkin'in karşılıklı etkili oyunlarıyla üst üste basketlerle başlayan periyotta, Sloukas'ın oyuna dahil olmasıyla üstünlüğü rakibinin elinden alan Fenerbahçe Beko, Yunan oyun kurucunun son saniyede attığı basket ile ilk periyodu 20-19 önde tamamladı.
İkinci periyotta Micic'in hücumdaki etkinliği ile farkı açan Anadolu Efes, savunmada rakibinin sayılarına engel olamasa da soyunma odasına 5 sayı farkla önde gitmeyi başardı: 40-45.

Üçüncü periyotta Larkin ve Anderson ile hücumda vitesi daha da artıran Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin hücumda etkili olamamasıyla farkı 11'e kadar çıkarttı ve maçın final periyoduna 68-57 önde girdi.
Larkin, mücadelenin son periyodunda da etkili performansını sürdürürken, Anadolu Efes farkı açmaya devam etti ve 19 sayılık farkla parkeden 92-73 galip ayrıldı.

Maçın Oyuncusu

Shane Larkin. Anadolu Efes’in yıldızı unutulmaz bir performansla tarihe geçti. Maçı 30 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalmayla tamamlayan yıldız oyuncu, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir performans gösterdi.

SALON: Fernando Buesa Arena

SAAT: 19.00

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Olegs Latisevs, Mehdi Difallah

FENERBAHÇE BEKO: Ahmet, Melli, Guduric, Green, Dixon

BAŞANTRENÖR: Zeljko Obradovic

ANADOLU EFES: Dunston, Moerman, Simon, Larkin, Micic

BAŞANTRENÖR: Ergin Ataman

Türk basketbolu 10. kupanın peşinde

Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Darüşşafaka birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi de bir kez Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.
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