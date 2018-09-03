Samanyolu Haber /Gündem / Tarihi eserlerle dolu ünlü müze kül oldu... /03 Eylül 2018 17:43

Tarihi eserlerle dolu ünlü müze kül oldu...

Brezilya'nın Rio de Janaerio şehrindeki, ülkenin en büyük müzelerinden Ulusal Müze'de yangın çıktı.

200 yıllık tarihi müze kül oldu

Brezilya'nın en büyük ve en tarihi müzelerinden biri olan Rio de Janerio'daki Ulusal Müze'de yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Müzenin ziyaretçilere kapalı olduğu Pazar günü çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor. Eskiden Portekiz Kraliyet Ailesi'nin de konutu olarak kullanılan 200 yıllık binadaki müzenin koleksiyonunda 20 milyondan fazla parça bulunuyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm Brezilyalılar için üzücü bir gün. Tarihimizin değeri, binanın gördüğü hasarla ölçülemez" dedi.
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200 yıllık tarihi müze kül oldu

200 yıllık tarihi müze kül oldu

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