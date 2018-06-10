Samanyolu Haber /Gündem / Tarihi eser çıktı, metro bir yıl ileri attı /10 Haziran 2018 14:54

Tarihi eser çıktı, metro bir yıl ileri attı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal: Kabataş metro tünelleri açılırken tarihi eserler çıktı. Metro hattı bir yıl gecikecek

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Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının 5 istasyonu kapsayan Kabataş bölümünde 1 yıllık gecikme yaşanabileceğini açıklayan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Kabataş metro tünelleri açılırken tarihi eserler çıktı. İstanbul'un geçmişini, tarihini aydınlatma adına orayı Anıtlar Kurulu'nun kontrolüne bıraktık" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Uysal, İstanbul trafiğine ciddi bir soluk aldıracak olan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında çalışan işçilerle sahur yaptı.

Devam eden metro çalışmaları hakkında bilgi veren Uysal, "Çekmeköy'de şu an yeni asfaltlama çalışmaları başladı, hızla devam ediyor. Üsküdar-Ümraniye hattını aralık ayında açtık. Devamı niteliğindeki Çekmeköy hattı ise ağustos'ta seferlere başlayacak" dedi.
Habertürk'ün aktardığına göre Uysal, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının beş istasyonu kapsayan Kabataş bölümünde bir yıllık gecikme yaşanabileceğini belirtti. Uysal, şöyle devam etti:

"Kabataş metro tünelleri açılırken tarihi eserler çıktı. İstanbul'un geçmişini, tarihini aydınlatma adına orayı Anıtlar Kurulu'nun kontrolüne bıraktık. Bundan dolayı bir yıllık gecikme yaşanabilir. Bu gecikmenin sebebi ne biz ne de metro inşaatını yapan firmalar. 31 Aralık 2018'de bitecek olan Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı inşaatı olacak ve bu tarihten sonra da test sürüşleri başlamış olacak."
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