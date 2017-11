'Tarihi bir bozguna hep birlikte şahitlik yapacağız'

Türkiye'yi çok ağır bir tahribata sürükleyen meşum sürecin dördüncü yılındayız.Kin ve nefretinin, korkularının esiri bir despot, tam dört yıldır'in taktikleri,'in yöntemleriyle insanlara kıyıyor.Bütün despotlar, korkularının esiridirler.Dikkat edin, Saraydaki şahıs Türkiye'yi tamamen teslim almış durumda ama, yine her gün iktidarını kaybetme korkusu yaşıyor.Bütün despotlar böyledir.Kin ve nefretle ezdikleri insanların eşlerinden, çocuklarından, bebeklerinden korkarlar. Bu yüzden “soykırım” yaparlar. Siyasi tarihte bu tarz soykırımın babası'dir. Kadınları, çocukları, bebekleri hapsetmek, öldürmek bu korkunun tezahürüdür.Despotların bir diğer korkusu, kirli iktidarlarını kurarken işbirliği yaptıkları kişilerin günün birinde taraf değiştirip konuşmasıdır.itirafçı oldu, savcılar tarafından cezaevinden çıkarıldı ve bilinmeyen bir yerde itirafları kayda alınıyor. Bu haber duyulduğundan beri Saraydaki despotun korkuları had safhaya çıkmış durumda...Aslında Türkiye'nin dört yıldır yaşadığı olaylara bakıldığında,olayı, ilk zikredilmesi gereken konulardan değil...Saraydaki despot, bir devleti baştan sona tahrip etti, bir ülkenin bütün değerlerini alt üst etti. Dört yılda Türkiye'yi bir enkaz haline getirdi. Düşünebiliyor musunuz, insanlar işe girme mülakatlarına giderken, Saraydaki şahsın giydiği ceketin modelini giyiyorlar ve bu bir tercih sebebi oluyor. Bunu, dünyanın en saygın dış politika dergilerindenyazıyor. Türkiye'de yeni sloganınolduğunu belirterek...Son yıllarda hangi devlet bu kadar küçük düşmüştür?Saraydaki şahıs ve yakın bir adamı bir süre önce, bir devlet başkanıyla bir araya geliyorlar. Konu yine o ülkedekikurumları veinsanları...Saraydaki şahıs, o ülkedeinsanlarının inşa ettiği eğitim tesislerininolduklarını iddia ediyor ve kapatılmalarını istiyor. Yakın adamı, Hizmet hareketinin bu ülkedeki büyük bir eğitim tesisi içindiyor.Bu devlet başkanının cevabı şöyle oluyor:Bu ülkenin ileri gelen bir yöneticisi ise şöyle diyor:İşte bu...Hakikatleri ilelebet saklamak da mümkün değil, yalanlarla uzun süre ayakta kalmak da...Ne diyorduiçin 2013'te?televizyonu muhabiri yazıyor. Meğereşinin derneğine 4,5 milyon dolar para vermiş.Türkiye'dekidavasını, kurduğu hile ve baskı rejimi sayesinde kapattı. Ama, hiç hesapta olmayan bir şekilde yakayı kaptırdı ve şimdi konuşuyor.korkusu had safhada... İki defaverdi Amerika'yaiçin...'nın can güvenliğinden endişeliymiş. ÇünküTürkiye Cumhuriyeti vatandaşıymış.Dikkat edin,aynı zamanda İran vatandaşı, ama İran Cumhurbaşkanıhiç endişeli değil ve İran Amerika'yaverme gereği duymuyor.Kim korkar'dan? Elbetteile gizli ilişkisi olan...Bunu bütün dünya görmüyor mu?...Herkes görüyor.nın gerçek patronu olduğunu artık bütün dünya duydu.yalanlarıylaile ilişkilerini örtbas edeceğini zannediyordu. Ama kimseyi inandıramadı. Yine saygın bir dış politika dergisi olan “te,imzasıyla yayınlanan makalede, Batılı istihbarat teşkilatlarındahareketiniitham edecek hiçbir bilgi bulunmadığı ifade ediliyor vedavasına değiniliyor. Türkiye'dekidavasını kapatmak için binlerce polis, hakim ve savcının görevden alındığı,'u istismar eden Saraydaki şahsın Türkiye'dehareketine karşıyöntemlerini uyguladığı vurgulanıyor.Saraydaki şahıs, sadece demokrasi standartları düşük bazı ülkelerde, oraların yöneticilerinihareketine karşı kışkırtabildi. Oralarda da aldığı sonuçlar sınırlı...Göreceksiniz dünyada gürül gürül bir dalga yükselecek ve bu dalga çok yakın bir zamanda Saraydaki despot ve rejimini bozguna uğratacak. Rıza, bu dalganın sadece bir parçası... İnşallah bu tarihi bozguna hep birlikte şahitlik yapacağız.