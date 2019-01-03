Samanyolu Haber /Gündem / Tarihi an! Çin Ay'ın karanlık yüzüne resmen temas etti /03 Ocak 2019 09:54

Tarihi an! Çin Ay'ın karanlık yüzüne resmen temas etti

Çinli bilim insanları TSİ 08:00 sularında Ay'ın karanlık yüzüne resmen temas etti! Çin’in Ay’ın karanlık tarafına gönderdiği Çang’ı-4 insansız keşif aracının yumuşak bir iniş yaptığı bildirildi.

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Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), geçen ay uzaya gönderilen Çang’ı-4 insansız uzay keşif aracının Ay'ın dünyadan görünmeyen karanlık yüzüne yerel saatle 10.26'da başarılı şekilde iniş yaptığını duyurdu. Keşif aracı iniş yaptığı yerden ilk fotoğrafı da gönderdi.

Chang'e 4'un indiği, Ay'ın yüzeyindeki en büyük, en eski ve en derin krater olan Aitken havzası hakkında fazla şey bilinmiyor.

[Haber görseli]Ay’ın karanlık tarafına inen ilk keşif aracı olan Çang’ı-4, derin uzay gözlemi ve Ay’ın diğer bölgesinde daha fazla araştırma imkanı sağlayacak. Bununla birlikte keşif aracı Ay’da çeşitli minerallerin incelenmesi ve örnekler toplanması için de kullanılacak.

Bugüne dek uzay araçları Ay'ın karanlık yüzünün fotoğraflarını çekse de Chang'e 4'e dek hiçbir uzay aracı buraya inmedi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Çang'ı-4'ün geçen hafta Ay’ın karanlık tarafına iniş hazırlığı yaptığını ve bu kapsamda Çinli bilim adamlarının iniş hazırlıkları için görüntüleme aygıtlarını ve ölçüm dedektörlerini kontrol ettiğini açıklamıştı.

Çang'ı-4, 7 Aralık’ta Uzun Yürüyüş 3B roketiyle Ay'daki Von Karman kraterine inmek üzere gönderilmişti.

Çang’ı-4’ün başarılı inişi derin uzay araştırmaları için dönüm noktası olarak görülüyor. Ay, radyo sinyallerinin karanlık tarafa erişimini engellediği için o bölgeyle dünya arasında doğrudan iletişim kurulamıyor.

CNSA da bu engeli ortadan kaldırmak ve Çang’ı-4 ile iletişim kurabilmek için Çüeçiao İletişim Uydusu’nu mayıs ayında dünyadan 455 bin kilometre uzaklıktaki İkinci Lagrangian (L2) noktasında bulunan yörüngeye göndermişti.

Çin, geçen kasım ayında da Ay’ın karanlık tarafını görüntülemiş, yer şekillerinin fotoğraflarını dünyaya aktarmıştı.


Çang’ı-3 insansız keşif aracını da Ay’a 2013'te gönderen Çin, sıradaki insansız keşif aracı Çang'ı-5'i de bu yıl Ay'a göndermeyi planlanıyor.
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