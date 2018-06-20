Taraftarlarına el konan mülkler için ganimet fetvası veren Balkanlıoğlu öldü

60 yaşında ölen ve çevresinde ‘Abdülmetin Hoca’ adıyla tanınan Metin Balkanlıoğlu, 2 sene önce Kısıklı meydanında taraftarlarına yaptığı provokatif konuşma ile biliniyor.





Balkanlıoğlu bu konuşmasında hizmet hareketine yakın kişilere ait okul, yurt, üniversite vb kuruluşların ganimet olduğunu iddia etmiş ve bunları “tepe tepe kullanın” demişti:

''15 farklı üniversitenin hayrını görün, 1000 tane okulun hayrını görün, afiyet olsun, hakkınızdır, ganimettir, ganimettir, ganimettir…''





KURUCAN: AMAN DİKKAT





Balkanlıoğlu'nun ölümünün ardından hizmet hareketine yakın ilahiyatçı - yazar Ahmet Kurucan, şahsi Twitter hesabından şunları yazdı:

"Cemaatin malları size helal, ganimettir ganimet" diyen Abdulmetin Balkanoğlu ölmüş.Öfke,nefret ve kinle ölünün ardından konuşmak yazmak Müslümana yakışmaz.Kul hakkı tahakkuk eden herkesle hesaplaşması Allah'ın huzurunda olacak.Allah'ın adaletine inancımız ise sonsuz.Aman dikkat.





