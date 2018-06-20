Samanyolu Haber /Gündem / Taraftarlarına el konan mülkler için ganimet fetvası veren Balkanlıoğlu öldü /20 Haziran 2018 19:01

Taraftarlarına el konan mülkler için ganimet fetvası veren Balkanlıoğlu öldü

İsmailağa cemaatinin ünlülerinden Metin Balkanlıoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

Şarlatandan ganimet fetvası!

60 yaşında ölen ve çevresinde ‘Abdülmetin Hoca’ adıyla tanınan Metin Balkanlıoğlu, 2 sene önce Kısıklı meydanında taraftarlarına yaptığı provokatif konuşma ile biliniyor. 

Balkanlıoğlu bu konuşmasında hizmet hareketine yakın kişilere ait okul, yurt, üniversite vb kuruluşların ganimet olduğunu iddia etmiş ve bunları “tepe tepe kullanın” demişti:
''15 farklı üniversitenin hayrını görün, 1000 tane okulun hayrını görün, afiyet olsun, hakkınızdır, ganimettir, ganimettir, ganimettir…''

KURUCAN: AMAN DİKKAT

Balkanlıoğlu'nun ölümünün ardından hizmet hareketine yakın ilahiyatçı - yazar Ahmet Kurucan, şahsi Twitter hesabından şunları yazdı:
"Cemaatin malları size helal, ganimettir ganimet" diyen Abdulmetin Balkanoğlu ölmüş.Öfke,nefret ve kinle ölünün ardından konuşmak yazmak Müslümana yakışmaz.Kul hakkı tahakkuk eden herkesle hesaplaşması Allah'ın huzurunda olacak.Allah'ın adaletine inancımız ise sonsuz.Aman dikkat.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Taraftarlarına el konan mülkler için ganimet fetvası... Sonraki Haber >>

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Geçmişte Erdoğan'a söylediğim her şeyin arkasındayım

Geçmişte Erdoğan'a söylediğim her şeyin arkasındayım

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

Fazla değil beş gün önce söylediğini inkar etti...

Fazla değil beş gün önce söylediğini inkar etti...

AKP açık açık tehdit ediyor...

AKP açık açık tehdit ediyor...

Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi

Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:55:38