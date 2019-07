Taraftarlar Fişleme Yasası'na karşı birleşti

Taraftarlar, yayımladıkları ortak bildiride, güvenlik güçlerinin keyfi uygulamalarına, taraftar gruplarını "suç örgütü" taraftarları ise "suçlu" olarak tanımlayan zihniyetin karşılarında olduklarını bildirdiler.





Öte yandan biyometrik kimlik uygulamasını da eleştiren taraftarlar, "Yeni kart basımı, biyometrik tanılamaya uygun turnikelerin kurulması ve kartların yeniden ücretlendirilmesi gibi faaliyetler, taraftara daha fazla maddi külfet olarak geri dönecektir. Sadece üst iki futbol liginde uygulanan passolig sistemi bu kanun değişikliği ile futbol dışındaki branşlara da el atmayı amaçlayarak ve alt futbol liglerinde de uygulamaya konularak aslında passoligin hiçbir emek vermeden kendine sporda yeni pastalar edinmesine olanak sağlayacaktır.





Taraftarlar, her an bizleri birer suçlu gibi algılayan, karşılaşmalardan men, para ve hatta hapis cezası gibi yaptırımlarla karşı karşıya bırakan yasaya, "Evlerimizden çıktığımız andan itibaren, müsabaka bitip döndüğümüz ana kadar bulunduğumuz her alana "suç mahalli" olarak tanımlayan kanun teklifine karşıyız" dediler.





Tüm siyasi partilere, tüm kulüp başkanlarına ve yöneticilerine, Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Gençlik ve Spor Bakanı'na çağrıda bulunan taraftarlar, "Sorunun değil, çözümün bir parçası olarak gören anlayışla hareket etmeye davet ediyoru. Biz buradayız!" diyerek, bu oyunun taraftarlarla güzel olduğunu belirtti.