Samanyolu Haber /Spor / Taraftarı bıçaklanarak öldürülen Yıldırım Bosnaspor ligden çekildi /31 Aralık 2018 20:32

Taraftarı bıçaklanarak öldürülen Yıldırım Bosnaspor ligden çekildi

17 yaşındaki taraftarın ölümünün ardından Yıldırım Bosna Spor Kulübü ligden çekildiğini açıkladı.

SHABER3.COM

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup mücadelesinde Yıldırım Bosnaspor – Küçükköyspor maçı öncesi çıkan olaylarda 17 yaşındaki Muhammed Yücel bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Yıldırım Bosna Spor Kulübü, bugün yaptığı açıklama ile ligden çekildiğini bildirdi.

Yıldırım Bosna Spor Kulübü’nün yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun son yıllarda içinde bulunduğu sıkıntıların başında holiganizm ve saha dışı olaylar ne yazık ki bu köklü camialarının da önemli sorunlarının başında gelmektedir. Bunun en son en acı verici örneği 30 Aralık 2018 Pazar günü yaşanmıştır. Yaklaşık 50 yıllık mazisi olan Yıldırım Bosna-Küçükköy rekabetinin son yıllarda saha içinden çıkarak saha dışında istenmeyen olaylara sebebiyet verdiğini gözlemlemekteydik. Bunun önünü geçilebilmesi için iki kulüp yönetimlerinin gayretleri ne yazık ki sonuç vermemiş ve ne yazık ki iki takım taraftarı görünümündeki holiganlar arasındaki gerginlik bu günlere gelmiştir. Son yaşanan olaylarda 17 yaşındaki Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel evladımız hayatını kaybetmiş, bu gelişme yüreğimize tarifsiz bir acı bırakmıştır. Hiçbir şey bir evladımızın hayatından daha değerleri olamaz. Biz Türk sporunun 60 yıllık çınarı Yıldırım Bosna olarak, bu şartlarda sportif mücadele etmeninin bir anlamı olmadığına kanaat getirdik. Bu nedenle Futbol A takımımızı şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuz şu durumda ligden çekiyoruz. Bu sezon ligde kalan maçlara çıkmayacağız. Bu kararımızın Türk sporunun geleceği ve içinde bulunduğumuz futbol terörü illetinin son bulması adına hayırlar getirmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı. 

Temelleri 1950’li yıllarda Yugoslavya’dan gelen göçmenlerce atılan kulübün ismi ilk kurulduğunda Altınçam idi. Daha sonra kulübün ismi önce Sönmez Gençler daha sonra da Yıldırımspor olarak değiştirildi.

1999-2000 yılında Saffet Sancaklı başkanlığında ve Cevat Güler yönetiminde 3. lige çıkan Yıldırım Bosnaspor 2001-2006 arasında 2. Lig’de oynadı. 2008-2009 sezonu sonunda isim hakkını Kartal Belediyespor’a devrederek profesyonel liglerden çekildi ve otomatik olarak İstanbul Amatör Süper Ligi’ne düştü.

Kulüp bünyesindeki Yıldırım Bosnaspor kadın basketbol takımı ise, 1999-2001 arasında 2. Lig, 2001-2003 arasında da Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi’nde mücadele etti. 
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