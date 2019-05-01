Samanyolu Haber /Gündem / Tanzimlerdeki domates İstanbul Belediyesine 4.5 milyon lira zarar yazdırdı /01 Mayıs 2019 09:57

Tanzimlerdeki domates İstanbul Belediyesine 4.5 milyon lira zarar yazdırdı

İstanbul büyükşehir belediyesinin kurduğu tanzim satış noktalarında satılan domatesten 4 milyon 578 bin lira zarar edildiği bildirildi.

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Hükümet seçim öncesinde gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için tanzim satış noktalarını hayata geçirmeye başlamıştı. Bazı yerlerde tanzim satış çadırları seçimden sonra kaldırılmış, kalan çadırlardaysa, tanzimin Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM marketlerine kaydırılmasıyla satışlar durma noktasına gelmişti.

Kilogram başı 1.5 lira zarar
Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre İstanbul’daki tanzim satış çadırları için alınan domatesin kamuya maliyeti ortaya çıktı.

Buna göre, 9 Şubat’tan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almasından iki gün öncesine kadar, İstanbul’daki tanzim satış çadırlarında satılan domates kilogram başı en az 1.5 lira zararla satıldı.

İki halden alışveriş
Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Karaçulha Hali’nden alınan 776 bin kilogram domatese, kilogram başı 4.5 lira ödendi. Bu domatesler için Beltur İstanbul İşletme ve Ticaret A.Ş.’nin kasasından 3 milyon 492 bin lira çıktı. Domateslerden elde edilen toplam gelir ise 2.3 milyon lira oldu. Burada zarar 1 milyon 192 bin lira.

Seydikemer’deki Eşen Hali’nden ise 1 milyon 693 bin kilogram domates, kilogramı 5 liradan alındı. Domateslere 8 milyon 465 bin lira ödendi. Eşen Hali’nden alınan domateslerin toplam satış fiyatı 5 milyon 79 bin lira, buradan doğan kamu zararı ise 3 milyon 386 bin lira oldu. İki sebze halinden domates alımının kamuya toplam zararı ise 4 milyon 578 bin lira olarak hesaplandı.

Bakandan yanıt yok
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Milletvekili Süleyman Girgin’in tanzim satış çadırlarından doğan toplam zarara ilişkin soru önergesine yanıt vermemişti.

5 Haziran’a kadar sözleşme var
Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü, 28 Şubat 2019 tarihinde ‘tanzim satış hizmet alımı’ ihalesine çıkmış, İBB şirketlerinden Beltur ile 7 Mart 2019 tarihinde üç aylık sözleşme imzalanmıştı. Sözleşme 5 Haziran 2019 tarihinde bitiyor.
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