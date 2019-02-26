Samanyolu Haber /Gündem / Tanzim satış noktalarında bakliyat ve elma da satılacak /26 Şubat 2019 10:10

Tanzim satış noktalarında bakliyat ve elma da satılacak

Ankara ve İstanbul'daki tanzim satış noktalarında sebze ve meyveden sonra bakliyat satışları da yapılacak.

SHABER3.COM

Ankara'da mevcut 309 tanzim satış noktası bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uygulaması bugünden itibaren başlıyor.

Bakliyatın yanı sıra, elma satışı da yapılacak. Haftanın 7 günü açık olan tanzim satış noktalarında nohut, pirinç, yeşil mercimek ve elma da satılacak.

Halk sebze tanzim satış noktalarına İzmir, Ankara, Mersin, Antalya ve Kütahya'daki Tarım Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ulaştırılan 10 sebzeden sonra bakliyat ürünleri de 2 kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsülleri Ofisi'nden temin edilecek.

Nohutun kilosu 5.5TL'den, yeşil mercimeğin kilosu 4.5 TL, princin kilosu 6 TL, elma ise 3 TL’den satılacak. Komisyoncuları aradan çıkararak yüksek fiyatlı ürünlerin düşük fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıldığı tanzim satış noktalarında, peşin ya da kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor.
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