Samanyolu Haber /Gündem / Tanzim pazarda satılan bakliyat ithal çıktı /04 Mart 2019 10:17

Tanzim pazarda satılan bakliyat ithal çıktı

Tanzim satışa sebze ve meyveden sonra bakliyat ve pirincin de eklenmesi, gözleri bu ürünlerin ne kadarının üretilip ne kadarının ithal edildiğine çevirdi.

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TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör, stoklardaki yerli bakliyatın bittiğini, tanzim satış için stoklardaki ithal ürünlerin çıkarıldığını söyledi. 

Tanzim noktalarındaki patates ve soğanın da ithal olduğunu anlatan Güngör, market ve pazarlarda satılan patates soğanın yüzde 70-80’inin ithal olduğunu aktardı. Güngör, tanzim satışın sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Tanzimde kilosu 6 TL’den satılan pirinç, geçen yıl Çin, Yunanistan ve İtalya’dan ithal edildi. TÜİK’e göre 2018’deki 265 bin ton pirinç ithalatı için 140,6 milyon dolar ödendi. Tanzimde kilosu 4,50 TL’den satılan yeşil mercimeğin 2018’deki ithal miktarı da 22 bin ton oldu. 

YEŞİL MERCİMEK KANADA VE RUSYA'DAN 

Kanada ve Rusya’ya bu ithalat için 144,7 milyon dolar ödenirken, 2018’deki yeşil mercimek üretimi ancak 43 bin ton olabildi. 2002’ye göre kıyaslandığında üretimde yüzde 34’lük düşüş görüldü. 2002-2018 arası ekim alanları kıyaslandığında nohutta ekim alanı yüzde 22,1, yeşil mercimekte yüzde 52,6 daraldı.
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