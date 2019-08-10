Tanzanya'da tanker patladı: 57 ölü

Yerel kaynaklar ise ölü ve yaralı sayısının açıklananın çok daha üzerinde olduğunu aktardı.







Eski başkent ve ülkenin en büyük kenti Darüsselam'a 200 kilometre uzaklıktaki Morogoro kentinde, sabah saatlerinde bir kazaya karışan petrol tankerinde sızıntı meydana geldi.







Sızan petrolü bidonlara doldurmaya çalışan çok sayıda kişi tankerin etrafına toplandığı sırada patlama yaşandı.





Görgü tanığı Daniel Ngogo, "Durum çok kötü. Petrol çalmayanlar da hayatını kaybetti ve yaralandı çünkü burası çok kalabalık bir yer. Ben en az 70 yaralının kurtarılıp hastanelere götürüldüğünü gördüm" diye konuştu.







Bölge Polis Komiseri Steven Kabwe, bir yerel televizyona yaptığı açıklamada, patlamada 57 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının tedavi altında olduğunu söyledi.





Emniyet ve hastane kaynakları, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini dile getirdi.