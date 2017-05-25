Tanrıkulu: Zorla kaybedilme insanlığa karşı en ağır suçtur!

Başkent'in göbeğinde OHAL'de vatandaşlardan haber alınamadığını ifade eden Sezgin Tanrıkulu, bir kişinin 42 gün bir yerde gözaltında işkenece yapıldıktan sonra cezaevine gönderildiğini söyledi.







KAYIP YAKINLARI TEHDİT EDİLİYOR





Kayıp yakınlarının yetkili isimler tarafından tehdit edildiğini belirten Tanrıkulu "Bakın bunları takip etmeyin, yoksa akıbetiniz eşleriniz gibi olur. Cezaevine gidersiniz. Çocuğunuz yetim kalır. Bakımsız kalır" gibi yanıtlar verildiğini söyledi.





Kayıpların bulunması için Ankara Valisi Ercan Topaca'ya gittiğini belirten Tanrıkulu valinin bu vatandaşların kendi isteği ile kaçmış olabileceğini söyledini aktardı.