Samanyolu Haber /Gündem / Tanrıkulu hakkında soruşturma açıldı /08 Eylül 2017 17:30

Tanrıkulu hakkında soruşturma açıldı

Savcılık CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında, SİHA'larla ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, silahlı insansız hava araçlarıyla ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

CHP'li Tanrıkulu hakkında, "sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajla devletin insansız silahlı hava araçlarıyla sivil vatandaşları vurup, öldürdüğünü iddia ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin manevi şahsiyetini aşağıladığına dair somut deliller bulunduğu" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

TANRIKULU, 'BU İKTİDARIN ADI SİHA İKTİDARIDIR' DEMİŞTİ

Sezgin Tanrıkulu, "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır. AKP Hükümeti, 2002'de seçim bildirgelerine, hükümet programlarına bakıldığında, adalet, özgürlük, eşitlik ve insan haklarına saygı iddiasıyla geldi. 15 yıl sonunda toma, dozer, SİHA iktidarına dönüştü. Bu iktidarın adı toma, dozer ve SİHA iktidarıdır" demişti.
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