Samanyolu Haber /Gündem / Tankı egzozuna tişört tıkayarak durdurmak mümkün mü? /30 Eylül 2017 23:14

Tankı egzozuna tişört tıkayarak durdurmak mümkün mü?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bir tankın 15 Temmuz’da nasıl durdurulacağını şehitlerimiz ve gazilerimiz bilmiyordu. Tişörtlerini tankın egzozuna tıkayarak, aslında en büyük inovasyon örneğini gösterdiler. Şehitlerimiz, gazilerimiz tankları tişörtleriyle durdurdular. Hiçbir şekilde kimsenin aklına gelmeyecek fikirler, o gece bizim evlatlarımızın aklına gelmişti" dedi.

Leopard tankı tişörtle durdurulabilir mi?

Bakan Kaya: Tişörtlerini tankın egzozuna tıkayarak aslında en büyük inovasyon örneğini gösterdiler

Fatma Betül Sayan Kaya, Bahçelievler’deki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve ÖNDER Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen "Aileli Okul İnovasyon Zirvesi"ne katıldı. 

Konuşmasında "İnovasyonla akla farklı şeyler geliyor" diyen Bakan Kaya, "Bir tankın 15 Temmuz’da nasıl durdurulacağını şehitlerimiz ve gazilerimiz bilmiyordu. Tişörlerini tankın egzozuna tıkayarak aslında en büyük inovasyon örneğini gösterdiler. Şehitlerimiz, gazilerimiz tankları tişörtleriyle durdurdular. Hiçbir şekilde kimsenin aklına gelmeyecek fikirler o gece bizim evlatlarımızın aklına gelmişti. Allah’ın izniyle de küresel dünyada rekabet edebilmenin, bu rekabet için gerekli donanımları elde etmenin gerektiğine inanan nesilleriz" ifadelerini kullandı.

Ancak Alman Leopard tanklarının üreticisi firma, Erdoğan'ın "tişörtünü tankın egzoz borusunun içine af edersiniz tıkamak suretiyle onu çalışamaz hale getiren" sözlerinin ardından ürettikleri tankların egzozuna tişört tıkanmasından etkilenmeyeceğini açıklamıştı.

Alman üretimi olan Leopard tankı 4 metre derinliğindeki sulardan geçebilir 1 metrelik duvarları rahatça açabilir. 1500 beygir gücünde olan bu tank V12 dizel motora sahiptir ve saatte 70km hız yapabilir. 

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Leopard tankı tişörtle durdurulabilir mi?

Leopard tankı tişörtle durdurulabilir mi?

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