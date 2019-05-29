Samanyolu Haber /Ekonomi / Tank-Palet Fabrikası’nda sürpriz gelişme /29 Mayıs 2019 11:48

Tank-Palet Fabrikası’nda sürpriz gelişme

Danıştay Savcısı, Sakarya Arifiye'de faaliyet gösteren Tank-Palet Fabrikası'nın işadamı Ethem Sancak'a devderilmesinin anayasa ve kanunlara aykırı olduğunu belirterek, devir işleminin iptal edilmesini talep etti.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterindeki paletli araçların bakımını üstlenen Tank- Palet Fabrikası’nın BMC’nin sahibi Ethem Sancak-Katar Silahlı Kuvvetleri ortaklığına bedelsiz devredilmesine dönük Cumhurbaşkanlığı kararının iptal edilmesi talep edildi. 

Söz konusu talebin altında Danıştal Savcısı’nın imzası var. Savcının "iptal" yönünde mütalaa vermesi özelleştirmeye karşı dava açan Halkın Kurtuluş Partisi'ni (HKP) umutlandırdı. 

SATIŞ VERİMLİLİĞİ ARTIRMAYACAK

HKP'nin özelleştirmenin iptaline yönelik açtığı davada Danıştay savcısı, fabrikanın satışının iddia edildiği gibi verimliliği artırmayacağını vurguladı. 

Danıştay savcısının verdiği mütalaada Tank-Palet Fabrikası'nın devir işleminin anayasa ve kanunlara aykırı olduğu belirtildi.
 
ANAYASA VE DÖRT KANUN ÇİĞNENDİ

Kararın Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu'na aykırı olduğunun belirtildiği mütalaada, "MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 1’inci Ana Bakım Fabrikası’nın özelleştirme kapsam ve programına alınması yolundaki kararın 5202 sayılı Kanun’a ve kamu yararına aykırılığı yönünde de iptaline karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.” denildi.

HKP’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “AKP’nin ve Kaçak Saray’ın zulüm, baskı, kanunsuzluk iktidarında kamunun, halkın, vatanın çıkarını savunan, Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkan hukuk insanlarının hâlâ kalabilmiş olması bizleri sevindiriyor.” denildi. 

TSK İÇİN KRİTİK BİR TESİS

1971 yılından beri 1’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü bünyesinde tankların bakım ve onarımının yanısıra “Fırtına” Obüs topları, gece görüş dürbünleri gibi TSK’nın kritik ihtiyaçlarını karşılayan Tank-Palet Fabrikası 2019 yılının ocak ayında Sancak-Katar Silahlı Kuvvetleri ortaklığına devredilmişti. 

Devir işlemi ihaleye çıkılmadan sıfır bedelle yapılmıştı.  

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Sancak’a son yıllarda üst üste savunma sanayii ihaleleri veriliyor. Sancak, Hürriyet’e verdiği bir mülakatta, “Erdoğan’a aşığım.” demişti.   

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