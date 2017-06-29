Tanju Çolak... AKP... Mafya... 15 Temmuz... Osmanlı Ocakları

Eski futbolcu Tanju Çolak'ın da gözaltına alındığı Ankara merkezli yürütülen mafya operasyonunda yeraltı dünyasından birçok isim gözaltına alındı.





Çolak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı bazı isimler tutuklandı bazıları ise firari!













Öncelikle Ankara Valiliği’nin operasyonla ilgili yaptığı açıklamaya değinelim. Valilik açıklamasında şu ifadeleri kullanıyor:





“Yürütülen adli soruşturma kapsamında; Tanju Çolak, Erhan Toprak, Muhammed Ozan, Mehmet Yurdadoğ, Olcay Taş, Hamit Kurt, Erhan Koç, Özgür Aslaner, Levent Çiçek, Erkan Şenyurt; kasten yaralama, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal, kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret, nitelikli yağma, mala zarar verme, nitelikli dolandırıcılık, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi kötüye kullanma, göreve ilişkin sırrın açıklanması, hürriyeti tahdit suçlarını işledikleri şüphesiyle gözaltına alınmışlardır. Ayrıca, ev ve işyerlerinde yapılan aramada 17 adet tabanca, 356 adet fişek, 86 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilmiştir. Yargılama neticesinde; Erhan Koç, Levent Çiçek, Erhan Toprak, Muhammed Ozan tutuklanmış, Tanju Çolak, Olcay Taş, Hamit Kurt, Özgür Aslaner adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Erman Alaş, Oktay Aktaş, İsmail Altınok ve Hakan Karaaslan ile ilgili adres tespit ve yakalama çalışmaları devam etmektedir.”





Operasyonda dikkat çeken isimler var. Dikkat çeken isimler arasında İsmail Altınok ve Levent Çiçek de bulunuyor. Peki kim bu isimler?







AKP’DEN ADAY OLDU





Odatv'nin haberine göre İsmail Altınok ülkücü kökenli olmasına rağmen son dönemde AKP'ye verdiği destekle biliniyor. Altınok bir dönem AKP Ankara 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı da olmuştu.











16 Nisan referandumu sırasında Erdoğan'ın mitinginde "Etimesgutlu Ülkücüler Seninle" pankartını açtıran Altınok Osmanlı Ocakları'yla olan yakın ilişkileri de sık sık gündeme gelmişti.





















Altınok'un sosyal medya hesaplarını taradığımızda dikkat çeken fotoğraflarla da karşılaştık. 15 Temmuz darbe girişimi sırası ve sonrasında ellerinde silahlarla poz veren Altınok ve ekibi, yaptıkları paylaşımlarda polislerle birlikte nöbette olduklarını belirtiyorlar.





















OSMANLI OCAKLARI'NIN ÖNEMLİ İSMİ





Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir diğer isim de Levent Çiçek. Hakkında tutuklama kararı verilen ve uyuşturucu tacirliği, gasp ve hırsızlık gibi kirli bir geçmişi olan Çiçek, “Organize suç örgütünün elebaşı olmak” suçundan 2012 yılında bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Çiçek’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek ile yakın ilişkileri olduğu da daha önce gündeme gelmişti.













Bir dönem Osmanlı Ocakları Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'nı da yürüten Çiçek, Başkanlık'tan, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı "Paralelcilik"le suçlayarak istifa etti.















"Dayı" lakabıyla tanınan Çiçek, MİT Müsteşarı Hakan Fidan AKP milletvekili aday adayı olduğu dönemde Fidan'ı AKP binasında karşılayanlar isimlerden birisiydi. Çiçek sosyal medya hesabından Başbakan Binali Yıldırım'la da çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.





















16 Nisan Başkanlık referandumunda ise Çiçek, bir otobüsü Erdoğan fotoğraflarıyla giydirmişti.























İşte bu isimler Tanju Çolak'la birlikte gözaltına alındı. Biri firari durumda biri ise tutuklandı!







Odatv