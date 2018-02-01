Taner Kılıç bugün tekrar tutuklandı...

İstanbul 35. Ağır CM’nin tahliye kararı vermesinin ardından duruşma savcısı Caner Babaloğlu, karara itiraz etti. İstanbul 36. Ağır CM, itirazı kabul ederek tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Taner, bulunduğu ceza infaz kurumundan alınarak karakola nakledildi. Geceyi karakolda geçirdi

Bugün ise SEGBİS ile yeniden İstanbul’daki 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bağlandı. Tüm bunlar olurken, dünkü duruşma tutanağı dahi henüz onaylanıp sisteme konulmaması dikkat çekti. Bugünkü duruşmada yeni duruşma savcısı benzer şekilde tutuklama talep etti. Taner Kılıç, mütalaaya karşı savunmasını yaptı.





Şunları söyledi: “Dosya, yeni bir dosya değildir. İtirazı inceleyen mahkemenin bu kadar kısa süre içinde dosyaya vakıf olması mümkün değildir. Dosyaya yeni bir belge girmemiştir. Kararınızda direnmenizi talep ediyorum.”





Heyet daha sonra müzakere için salondan ayrıldı. Tekrar duruşmaya geldiğinde Taner Kılıç’ın tutuklu yargılanmasına karar verdi.





Uluslararası Af Örgütü yaptığı açıklamada, “35. Ağır Ceza Mahkemesi TanerKılıç’ın tutuklu yargılanmasına karar verdi. Mücadelemizi sürdüreceğiz!” dedi.