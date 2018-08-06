Tanal, 'Almanya'ya kaç parayla geldiniz' sorusu soran pasaport polisiyle tartıştı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, diplomatik pasaportu olmasına rağmen dönüş bileti olmadığı gerekçesiyle Münih Havalimanı’nda Alman polisinin engellemesiyle karşılaştığını söyledi.







CHP Milletvekili Mahmut Tanal, bugün 10.30 uçağıyla Almanya’nın Münih kentine uçtu. Tanal, burada pasaport kontrolünde, diplomatik pasaportu olmasına rağmen Almanya’ya girişine zorluk çıkarıldığını ifade etti.





'SİZİN DİPLOMATİK PASAPORT TAŞIYAN VATANDAŞLARINIZA BİZ BUNLARI SORMUYORUZ DEDİM'





Tanal, yaşadıklarını Habertürk’e şöyle anlattı: "Pasaport kontrol noktasındaki polis bana Almanya’ya hangi amaçla geldiğimi sordu. Polise, gezmeye geldiğimi söyledim. Ardından, ‘Nerede kalacaksın, ne kadar kalacaksın? Otel rezervasyonunuz var mı?’ gibi sorular sordu. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomatik pasaportunu taşıyorum. Alman polisinin bana böyle sorular sormaya hakkı yok. Son olarak benden dönüş biletimi göstermemi istedi. Ben de ‘Dönüş biletim yok. Ben diplomatik pasaport taşıyorum. Sizin diplomatik pasaport taşıyan vatandaşlarınıza biz bu soruları sormuyoruz. Bir milletvekiline bunu yapamazsınız. Beni geri mi göndereceksiniz?’ diye cevap verdim."





'PARAMI SORMASI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU'





Pasaport noktasındaki tartışmanın büyüdüğünü ifade eden Tanal, "Bana cebimde kaç para olduğunu sorması bardağı taşıran damla oldu. ‘Yeter artık, neden soruyorsun, borç mu isteyeceksin?" dediğini söyledi.



