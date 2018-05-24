TAMAM 'dan sonra sosyal medyada ‘#KapatGitsin’ fenomen oldu...





24 Haziran seçim sürecinde tele- vizyonlarda, bütün parti ve adaylara eşit yer verilmediği gerekçesiyle sosyal medyada “#KapatGitsin” kampanyası başlatıldı. Televizyonlarını kapatanlar, sosyal medyada bir araya geldi. Eylem başlayalı dört beş gün olmasına rağmen söz konusu paylaşımlar artarak devam ediyor.





Birinci sırada yer aldı





Sosyal medyada televizyonların yayınlarına yayınları tepki olarak, “#KapatGitsin” etiketiyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar Twitter’ın Türkiye gündeminde #KapatGitsin etiketiyle birinci sırada yer aldı. Çok sayıda kişi yayınlarının tek yönlü olduğu belirten vatandaşlar televizyonlarını kapattı ve kapatılmış televizyon fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.





Medya tek sesli





#KapatGitsin eylemini başlatan sivil toplum kuruluşları ve aktivistler şu açıklamada bulundu: “Türkiye, AKP-MHP eliyle baskın bir seçime giderken medyada tek seslilik hâkim kılınmaya çalışıyor. AKP medyanın yüzde 96’sını kontrol ediyor. Televizyonlar tek bir adayın propaganda araçlarına dönmüş durumda. Öyleyse T A M A M! Biz bu ülkede üreten, düşünen, emeği ile geçinen, vergisini ödeyen milyonlarız. İktidardan rant kapma telâşı ile susturulmuş, havuza atlamış patronların televizyonlarına gücümüzü gösteriyoruz.”





Adaletsizliğin istatistiği





RTÜK’te yapılan ve seçimlerin erken yapılacağının belli olduğu 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihlerini kapsayan çalışmaya göre TRT’nin AKP-MHP ittifakına 37 saat 40 dakika 2 saniye ayırken Saadet Partisi ve HDP’ye bir saniye.





Çocukların geleceği için





#KapatGitsin etiketiyle paylaşımda bulunan çok sayıda siyasî, akademisyen ve insan hakları aktivistleri vatandaşlara çağrıda bulundu. Eyleme katılan isimlerden birisi olan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Eroğlu, “Bugün Türkiye içinden çıkılmaz sorunlarla boğuşuyorsa... Bu sorunları Halktan gizleyen... Hatta sorun yokmuş gibi gösterip Halkı aldatan... Bu kanalların payı büyük... Sen izlemezsen bu kanallar bir hiçtir... Ülkenin ve çocuklarının geleceği için #KapatGitsin” diyerek çağrıda bulundu.





‘Hakkımı helâl etmiyorum’





Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir mitingde TRT’nin seçim yayınlarında adil davranmadığından bahsetti ve şikâyet etti. İnce: “TRT1 Erdoğan’a 117 dakika, bana 16 dakika vermiş. Biz de katkı payı ödüyoruz . Hakkımı helâl etmiyorum “ dedi. Bir diğer aday olan Meral Akşener de benzer açıklamalarda bulunup ‘âdil olun’ çağrısında bulunmuştu.