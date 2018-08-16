Tamam da bu açık nasıl kapanacak? Örtülü’ harcamalar coştu

Bütçe 7 ayda 45 milyar lira açık verdi. Geçen yıl aynı dönemde açık 24.3 milyar liraydı. Kamuda tasarruf söylemlerine karşın bütçeden kira, temsil ve tanıtma için yapılan harcamalar da artmaya devam etti.





Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz ayı ile ocak-temmuz dönemi bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Sonuçlar özetle şöyle:





Sadece vekiller güldü





-Bütçede ocak-temmuz dönemi açığı geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse iki kat arttı. Temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.9 artarak 61.8 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 17.8 yükselerek 60.7 milyar lira oldu. Bütçe gelirleri ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18.1 artışla 415.4 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 22.5 yükselişle 460.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Buna göre bütçe temmuzda 1.1 milyar lira fazla, ocak-temmuz döneminde ise 45 milyar lira açık verdi. Bütçe geçen yılın ocak-temmuz döneminde ise 24.3 milyar lira açık vermişti.





-Faiz giderleri için bütçeden temmuzda 8.1 milyar lira çıktı. Yıl başından bu yana faiz giderleri için yapılan harcama ise 41.9 milyar lira oldu.





-Temmuzda milletvekillerine 46 milyon lira ödeme yapıldı. Milletvekilleri için sosyal güvenlik kurumlarına yapılan prim ödemesi ise 2 milyon lira oldu.





-Güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları temmuzda bir önceki aya göre artarak yaklaşık 874.1 milyon lira oldu. Yıl başından bu yana yapılan harcama toplamı ise 4.5 milyar liraya çıktı.





‘Örtülü’ harcamalar coştu





-Nereye harcandığı gizli tutulan “örtülü ödenek” kapsamında temmuzda 103.5 milyon lira harcama gerçekleştirildi. Yıl başından bu yana gerçekleştirilen harcama toplamı ise 1.2 milyar liraya ulaştı.





-Bütçeden “Barışı Destekleme ve Koruma Harekât Giderleri” kapsamında haziranda 34.4 milyon lira harcama gerçekleştirilirken, temmuzda yapılan harcama 279.9 milyon liraya çıktı.