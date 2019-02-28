Samanyolu Haber /Gündem / Tam üçüncü dünya... MİT Başkanı'ndan rektörlere brifing /28 Şubat 2019 01:24

Tam üçüncü dünya... MİT Başkanı'ndan rektörlere brifing

Akademik özgürlüğün dünyanın çok gerisine düşürüldüğü Türkiye'de bir ilk yaşandı. MİT Başkanı Hakan Fidan, 'Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi' konulu konferansta YÖK'te akademisyenlere brifing verdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, YÖK'te rektörlere ve akademisyenlere "Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi" konulu konferans verdi.

Konferansa Türkiye'deki bütün üniversite rektörleri katıldı. Görüşmede Ankara Valisi Vasip Şahin, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve tüm YÖK üyeleri katıldı. 

BÜTÜN ÜNİVERSİTELERİN REKTÖRLERİ KATILDI

Yüksek öğretim tarihinde bir ilk niteliğinde olan konferansa Ankara Valisi Vasip Şahin, YÖK Üyeleri, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Türkiye'deki bütün üniversitelerin rektörleri ile üniversitelerdeki siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki yöneticiler ve akademisyenler katıldı.

Konferansın ardından YÖK Başkanı Saraç, Fidan'a, kendisinin yayına hazırlamış olduğu Mehmet Tahir'in "Osmanlı Müellifleri" adlı üç ciltlik eseri hediye etti.

Konferansın sonunda soru-cevap kısmı gerçekleştirilerek, katılımcılardan gelen sorular Fidan tarafından yanıtlandı. 
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