Samanyolu Haber /Gündem / Tam 86 şirkete kayyım atandı /13 Temmuz 2018 16:29

Tam 86 şirkete kayyım atandı

Adnan Oktar ve grubuna düzenlenen operasyonda 86 şirkete kayyım atandı. Oktar ve beraberindekilerin tespit edilen aylık kazancının 1 ila 10 milyon dolar arasında olduğu ileri sürüldü.

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Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'Adnan Oktar yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden 190'ı gözaltına alınırken, grubun ekonomik yapılanması da ortaya çıkarıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile 2 yıl önce başlatılan soruşturmada yapılanmanın 86 şirketi tespit edildi. Bu şirkerlerle birlikte Milli Değerleri Koruma Vakfı, Teknik Bilim ve Araştırma Vakfı ve bir derneğe kayyım atandı.

Çok sayıda şüpheli işlemi tespit edilen yapının onlarca adres kullandığı ve villalardan bazılarına 200 bin lira kira ödendiği belirtildi.

'AYLIK KAZANÇLARI 1 İLA 10 MİLYON DOLAR ARASINDA'

Polisin tespitine göre, örgütün aylık kazancının 1 ila 10 milyon dolar arasında değişiyor. Ancak bu rakamın minimum düzeydeki tespit olduğu belirtiliyor. Belirlenen tüm mal varlıklarına el konulan yapının, milyonlarca dolarlık taşınmaz ve değerli eşyaya da sahip olduğu tahmin ediliyor.

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