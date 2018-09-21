Tam 27 yıl boşu boşuna hapis yattı

Golfworld dergisinin haberine göre, bundan 27 yıl önce Dixon'un gittiği bir partide kavga çıktı, silahtan ateş açıldı. Dixon, kavgada yer almadığını ve olay yerinden kaçtığını ve hatta orada 17 yaşındaki bir gencin öldüğünü sonradan öğrendiğini anlattı.



Dixon'un annesi ise polisin oğlunu aradığını arkadaşlardan öğrendiğini belirterek bir süre sonra evlerine gelen polisin oğlunu gözaltına aldığını aktardı.





Valentino daha önce uyuşturucu yüzünden sabıkalıydı ve gencin vurulduğu tabanca da ona aitti. Ancak görgü tanıkları, tam olarak kimin ateş açtığını söyleyemedi. Bunun üzerine Dixon suçlu bulundu ve 39 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





SORUŞTURMA YENİDEN AÇILDI





Ancak 26 yıl sonra Hukuk Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir gönüllü grubu yeni bir soruşturma gerçekleştirdi ve tekrar tüm görgü tanıklarının ifadelerini aldı. O gece tabancadan ateş açanın LaMarr Scott isimli birisinin olduğu ortaya çıktı. Halihazırda Scott, başka bir suç yüzünden hapishanede bulunuyor.





İfadeye çekilen Scott, 27 yıl önce genci öldüren kendisinin olduğunu itiraf etti. Soruşturma sonuçları güvenlik güçlerine teslim edildi, onlar da sonuçta Dixon'u serbest bırakma kararını aldı.





İKİ TORUNU OLDU





Serbest kaldıktan sonra, onu hatalı bir şekilde hapse gönderenleri arama niyetinde olmadığını söyleyen Valentino, tek isteğinin ailesi ve dostlarıyla zaman geçirmenin tadını çıkarmak ve resim yeteneğini geliştirmek istediğini kaydetti.





Dixon'un hapiste geçirdiği süre içinde kızı büyüdü ve iki torunu oldu.





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