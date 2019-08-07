Talan sırası şimdi de oraya mı geldi?

Mimarlar Odası Muğla Şubesi ve Fethiye Temsilciliği, Kelebekler Vadisi’nin 1. Derece Doğal Sit statüsünün düşürülmesinin bölgede yapılaşmayı başlatacağını belirtti.





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016 yılında yayımladığı “Ekolojik Temelli Bilimsel Rapor” ile Muğla’da bulunan 1. Derece Doğal Sit statülerini 2. ve 3. dereceye düşürdü.





O dönem kamuoyunun tepkisiyle ertelenen projede bugün önce Gökova Körfezi ardından Okluk Koyu değişikliğiyle başlayan süreç Kelebekler Vadisi ile devam ediyor.





Mimarlar Odası Muğla Şubesi ve Fethiye Temsilciliği bu değişikliklere tepki göstererek basın açıklaması yaptı.





Birgün'de yer alan habere göre; Kelebekler Vadisi’nin 1995 yılından 1. Derece Doğal Sit alanı ilan edilerek her türlü yapılaşmaya kapatıldığı belirtilen açıklamada, “Günümüzde vadi tabanında sürmekte olan turizm faaliyetlerinin kaldırılması, alanın kendi doğal flora-fauna ve dengesiyle baş başa bırakılması gerekirken, çadırlı kamp alanları, bungalov ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlara izin veren ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ilan edilmişti” denildi.





'DOĞAL DENGEYE ZARAR VERECEK'





Raporda geçen ‘nitelikli koruma’ tanımının bir aldatmaca olduğu vurgulanan açıklamada, “Biliyoruz ki bu sözlerin arkasına sığınarak, birçok doğal alan talan edilmekte, sözde ilerleme ve kalkınma hedefleri ile peşkeş çekilmektedir. Kelebekler Vadisi'nde sürdürülecek her çeşit ve ölçekteki turizm faaliyeti, insan konforunu önceleyeceği için oradaki doğal dengeye zarar verecek ve yok edecektir. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, mutlak koruma altına alınması için gerekli pek çok koşula sahip olan bu özel bölge nasıl korunur, insan eliyle yapılan tahribattan nasıl kurtarılır diye plan yapmak yerine, sit derecesini düşürerek ‘bungalov’ gibi tam olarak ne olduğu belli olmayan bir yapılaşma çeşidine izin vermektedir” denildi.





Mimarlar Odası Muğla Şubesi ve Fethiye Temsilciliği, Kelebekler Vadisi’nin turizm faaliyetine açılmasına karşı olduklarını belirterek, konunun takipçisi olacağını duyurdu.