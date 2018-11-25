Samanyolu Haber /Gündem / Taksim'de toplanan kadınlara biber gazlı müdahale /25 Kasım 2018 18:38

Taksim'de toplanan kadınlara biber gazlı müdahale

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla Taksim Tünel'de toplanan kadınlara polis biber gazı ile müdahale etti.

Kadınlara biber gazlı müdahale

Kadın örgütleri İstiklal caddesi üzerinde bulunan tünel meyanında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü nedeniyle düzenlemek istedikleri eylem polis engeline takıldı. Polis kadınların yürüme talebine “Umarım görevlilerimizi ezmeye kalkmazsınız erkeklerimiz devreye girmez” diye karşılık verdi. Taksim'de son birkaç yıldır yalnızca kadınların yürüyüşüne izin veriliyordu.

"Sokakları da meydanları da terketmiyoruz"

"Dagılın, dağılmanız için yeterli süre verilecektir" anonsu geçen polislere kadınlar, "Sokakları da meydanları da terketmiyoruz" sloganı ile yanıt verdi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Taksim'de toplanan kadınlara biber gazlı müdahale Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:35:39