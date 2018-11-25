Taksim'de toplanan kadınlara biber gazlı müdahale

Kadın örgütleri İstiklal caddesi üzerinde bulunan tünel meyanında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü nedeniyle düzenlemek istedikleri eylem polis engeline takıldı. Polis kadınların yürüme talebine “Umarım görevlilerimizi ezmeye kalkmazsınız erkeklerimiz devreye girmez” diye karşılık verdi. Taksim'de son birkaç yıldır yalnızca kadınların yürüyüşüne izin veriliyordu.







"Sokakları da meydanları da terketmiyoruz"





"Dagılın, dağılmanız için yeterli süre verilecektir" anonsu geçen polislere kadınlar, "Sokakları da meydanları da terketmiyoruz" sloganı ile yanıt verdi.