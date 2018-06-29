Taksicileri memnun etmek mümkün değil... Şimdi de Suriyelilerden şikayetçiler...

Ankara'da yaşayan bir grup Suriyelinin kendi araçları ile korsan taşımacılık yaptığı öğrenilirken taksiciler yine isyan bayrağını çekti: “İş çığırından çıktı, ekmeğimizi elimizden aldılar. 45 TL’lik yere 25’e TL’ye götürüyorlar."
Suriyeliler, Ankara Altındağ’ın Önder ve Ulubey mahallelerinde korsan taksicilik ve minibüsçülük yapmaya başladı.
SON 1 YILDA İŞ ÇIĞRINDAN ÇIKTI'
Suriyeli mültecilerin korsan taşımacılık yaptığını söyleyen taksiciler, “Fakat son 1 yılda iş çığırından çıktı. Artık ekmeğimizi elimizden almaya başladılar. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’na da defalarca fotoğraflarla şikayette bulunduk ama sonuç çıkmadı” dedi.
Takcisi Mehmet Candan, Suriyelilerin kendilerine aldıkları ve Türkiye’de misafir araç kategorisine giren M serisi plakalarla korsan taksicilik yaptığını belirterek, “Sadece M serisi olarak değil, oradan getirdikleri SAA ile başlayan plakalarla da yapıyorlar” diye konuştu.
'MÜŞTERİ DEĞİL, AKRABA' SAVUNMASI
Candan, Suriyelilerin korsan taşımacılık yaparken yakalandıkları zaman araçtakiler için ‘müşteri değil akraba’ dediklerini de vurgulayarak, “AŞTİ’ye 45 TL yerine 25 TL’ye götürüyorlar. İş o kadar çığırından çıktı ki bizim zillerin üstüne kendi numaralarının olduğu kartvizitlerini bırakıyorlar. Ulubey Mahallesi’nde durak kurdular. Etlik’e giden düzenli müşterim vardı, kendisini 30 TL’ye götürüyordum. Ancak bir süre sonra binmemeye başladı. Bir yerde karşılaştık; kendisine neden gelmiyorsunuz diye sordum, artık Suriyeli taksiciyi kullandığını ve 20 TL’ye gittiğini söyledi” dedi.
DÜĞMEYE BASMAYA GİDENLERİ ÇEVİRİP UCUZA GÖTÜRÜYORLAR'
Candan, Suriyeli korsan taksicilerin taksi çağrı düğmelerinin altında beklediğini belirterek, “Düğmeye basmaya gidenleri çevirip daha ucuza götürüyorlar. Ekmeğimizi elimizden aldılar. Bunlar gelmeden mahallede araç bulamazdık çok yoğundu şimdi iş yok. Bu işi o kadar rahat yapıyorlar ki 10 TL yazacak ufak işlere gitmiyorlar bile. Ben akşam arabama 40 TL’lik LPG alıyorum, Suriyeli pompaya yanaşıp depoyu tam dolduruyor” diye tepki gösterdi.
'DOLMUŞ HATTI GİBİ ÇALIŞIYORLAR'
Bölgede korsan taşımacılık yapan yaklaşık 40 araç olduğunu iddia eden taksici Savaş Gündoğmuş, “Bazıları minibüs almış sabah hastanelere adam başı 2 TL’ye götürüyorlar. Dolmuş hattı gibi çalışıyorlar, servis yapıyorlar. Araçlarında en ufak güvenlik önlemi yok. Ne olduğu belli değil. O zaman bizde hususi araç alalım, vergi vermeyelim, durağa aidat vermeyelim, esnaf odasına para vermeyelim” ifadelerini kullandı.