Taksicileri memnun etmek mümkün değil... Şimdi de Suriyelilerden şikayetçiler...

Ankara'da yaşayan bir grup Suriyelinin kendi araçları ile korsan taşımacılık yaptığı öğrenilirken taksiciler yine isyan bayrağını çekti: “İş çığırından çıktı, ekmeğimizi elimizden aldılar. 45 TL’lik yere 25’e TL’ye götürüyorlar."

Suriyeliler, Ankara Altındağ’ın Önder ve Ulubey mahallelerinde korsan taksicilik ve minibüsçülük yapmaya başladı.

SON 1 YILDA İŞ ÇIĞRINDAN ÇIKTI'

Suriyeli mültecilerin korsan taşımacılık yaptığını söyleyen taksiciler, “Fakat son 1 yılda iş çığırından çıktı. Artık ekmeğimizi elimizden almaya başladılar. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’na da defalarca fotoğraflarla şikayette bulunduk ama sonuç çıkmadı” dedi.





Takcisi Mehmet Candan, Suriyelilerin kendilerine aldıkları ve Türkiye’de misafir araç kategorisine giren M serisi plakalarla korsan taksicilik yaptığını belirterek, “Sadece M serisi olarak değil, oradan getirdikleri SAA ile başlayan plakalarla da yapıyorlar” diye konuştu.





'MÜŞTERİ DEĞİL, AKRABA' SAVUNMASI





Candan, Suriyelilerin korsan taşımacılık yaparken yakalandıkları zaman araçtakiler için ‘müşteri değil akraba’ dediklerini de vurgulayarak, “AŞTİ’ye 45 TL yerine 25 TL’ye götürüyorlar. İş o kadar çığırından çıktı ki bizim zillerin üstüne kendi numaralarının olduğu kartvizitlerini bırakıyorlar. Ulubey Mahallesi’nde durak kurdular. Etlik’e giden düzenli müşterim vardı, kendisini 30 TL’ye götürüyordum. Ancak bir süre sonra binmemeye başladı. Bir yerde karşılaştık; kendisine neden gelmiyorsunuz diye sordum, artık Suriyeli taksiciyi kullandığını ve 20 TL’ye gittiğini söyledi” dedi.



