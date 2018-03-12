Taksiciler odası: ÜBER'ciler gerginlik çıksın diye kendi kendilerini dövüyor

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Darp olaylarını ve son olarak kurşunlama eylemini gerçekleştirenler taksiciler değil. Uber, kasıtlı olarak bu gerginlikleri kendi yarattırıyor” dedi. Aksu'nun iddiasının aksine geçen günlerde içinde müşteri bulunan Uber aracına bir taksici tarafından bıçaklı saldırı gerçekleşmişti.
Aksu, taksi plakalarına yüksek meblağlar ödenmesine karşın, Uber sürücülerinin plakaların onda birinden az bir yatırımla kendileri ile haksız biçimde rekabete girdiklerini savundu.
Önümüzdeki dönemde taksilerde standartların yükseltileceğini de söyleyen Eyüp Aksu, “VIP taksilere geçiş hızlanıyor. Bugün itibariyle yaklaşık 30 VIP taksi hizmet veriyor. Belediye ile birlikte hizmete aldığımız iTaksi uygulaması teknolojik açıdan boşluğu doldurdu. Taksici şoförlerine çeşitli eğitimler verilecek ve bu eğitimlerin sonunda yapılacak sınavı geçemeyen taksicilik yapamayacak” diye konuştu.
'UBER'İ ÇALIŞTIRMAYACAĞIZ'
NTV'ye de konuşan Aksu, Uber'e karşı açtıkları davanın görüşüleceği zamanda bu tarz haberlerin çıkmasının organizasyon ile yapılıyor olabileceğini ileri sürerken "Mahkemeyi Bunlar bir tiyatro" dedi. "Uber'i çalıştırmayacağız" diyen Aksu, mahkemeyi işaret etti.
İçişleri Bakanlığı son dönemde Uber uygulamasıyla gündeme gelen ‘yetkisiz yolcu taşımacılığı’ tartışmalarının ardından yeni bir kanun tasarısı hazırladı. Buna göre Uber gibi araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.
İÇİŞLERİ ÜBER'İ YASAKLAYACAK YASA ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞIYOR
Öte yandan havuz medyasının iddiasına göre İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı tasarı ile ‘izin belgesindeki faaliyet alını dışında’ yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik yaptırımlar artırılacak. Tasarı yasalaştığında bu tür araçlar trafikten men edilebilecek.
AYM'NİN KARARI MENE ENGELDİ
Tartışmaların kaynağında Uber uygulamasındaki araçların mevzuata aykırı olarak D2 belgesi ile taksi gibi yolcu taşımacılığı yaptığı iddiası var. Bakanlık kayıtlarına göre 2017’de yetki belgesi dışında (korsan taksi ve Uber dahil) yolcu taşımacılığı yapan 4136, 2018 ocak ayında 811 ve şubat ayında da 1100 araca idari cezası kesildi. Ancak araç sahipleri ile sürücülerin farklı olması sebebiyle, Anayasa Mahkemesi’nin emsal kararları gereği, bu tarz yetki dışı taşımacılık yapan araçlar trafikten men edilemiyordu.