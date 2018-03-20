Samanyolu Haber /Gündem / Taksiciler kızıyor ama İstanbul'da 2 bin taksici Uberci oldu /20 Mart 2018 21:16

Taksiciler kızıyor ama İstanbul'da 2 bin taksici Uberci oldu

Taksiciler ve Uber şoförleri arasındaki gerilim sürerken, iki bin taksicinin Uber şoförü olduğu açıklandı. Uygulamayı plaka sahiplerinden ziyade taksi şoförlerinin desteklediği belirtildi.

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İstanbul’da taksicilerin Uber şoförlerine saldırıları sürerken iki bin sarı taksicinin Uber’e üye olduğu ortaya çıktı.  Taksiciler “Uber ekmeğimizi elimizden alıyor” derken Uber Türkiye’nin resmi rakamlarına göre İstanbul’da sisteme kayıtlı 2 bin taksici yer alıyor.

‘ŞOFÖR OLARAK DESTEKLEYEN ÇOK’

O taksicilerden biri olan Bünyamin Sıdar Uber’in daha çok kazandırdığını söylüyor. Neden Uber sistemine dahil olduğunu açıklayan Sıdar, “Uber’de müşteriler saygılı, gideceğin güzargahı seçmene gerek yok, alacağım ücreti Uber zaten önceden belirliyor. Plaka sahibi olarak değil de şoför olarak destekleyenler çok” dedi.
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