Taksi plakası sahipleri panikte: 4 günde 100 bin TL eridi

Sarı taksilerle UBER arasında şiddet olaylarına neden olan rekabet sürerken yaşanan olaylardan taksi plakası sahipleri kaybetti. UBER’in kamuoyunun büyük kesimi tarafından sahiplenilmesinin de etkisiyle İstanbul’daki taksi plakası piyasasında durgunluk başlarken fiyatlar da baş aşağı gitmeye başladı. Taksi plakaları son 4 günde 100 bin TL düşerek 1 milyon 580 bin TL’ye indi. Uber daha önce de New York’ta 1 milyon dolar olan taksi lisans bedellerini 4 yıl içinde 186 bin dolara kadar düşürmüştü.





İstanbul Otocenter’da 200-300 plaka çalıştıran bir işletmenin sahibi, son 4 günde taksi plakası fiyatının 100 bin TL düşerek 1 milyon 680 binden 1 milyon 580 bine indiğini açıkladı:. Aynı yetkili, “Bu tartışmalar nedeniyle tedirginlik oldu. Fiyatlar 4 günde 100 bin TL civarında eridi. Alıcının da satıcının da kafası karışık." dedi.





Otocenter’da bulunan ve 60 plaka çalıştıran Oto İstanbul’un sahibi Ender Balahorli de taksi plakası fiyatının 100 bin lira civarında düştüğünü ve plaka sahiplerinden satış için çok sayıda talep geldiğini söyledi. Balahorli şunları söyledi:





“Piyasada belirsizlik olunca ticari enstrümanlar da etkileniyor kuşkusuz. Şu son 10 günlük süreçte kriz iyi yönetilmedi. Belirsiz bir ortam var. Plaka satmak için bugün (dün) 12 kişi aradı. Normalde günde 1 kişi olur ya da olmaz. Kiralamada da zor günler bizi bekliyor.”