Samanyolu Haber /Spor / Takımını kandırdı, 53 yıllık geleneği yıktı /28 Aralık 2017 10:13

Takımını kandırdı, 53 yıllık geleneği yıktı

53 yıl boyunca sadece kendi ülkesinden oyuncuları oynatmasıyla bilinen Ekvador kulüplerinden El Nacional'ın bir oyuncusunun Kolombiyalı olduğu ortaya çıktı.

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1960 yılında Club Mariscal Sucre adıyla kurulan ve 1964 yılında adını Club Deportivo El Nacional olarak değiştiren kulüp, kurulduğundan beri Ekvador'da doğmamış hiçbir oyuncuyu oynatmamasıyla ün yaptı.
53 yıldır süregelen bu durum Rinson López isimli futbolcunun itirafıyla yıkıldı.

2016 Şubat'ta takıma dahil olan Rinson López'in belgelerinin sahte olduğu ve Ekvador doğumlu görünmesine karşın aslında Kolombiya'da doğduğu ortaya çıktı.

Kulüp Başkanı Tito Manjarrez, "Rinson harika bir insan, muhteşem bir profesyonel ancak büyük bir hata yaptı ve takımdan kovuldu" diye konuştu.

Ekvador ekibinin 53 yıllık geleneğini bozan Rinson López ise özür diledi.

Öte yandan Ekvador Futbol Federasyonu da sahte belgeyle lisans aldığı için Rinson López'e 6 ay futboldan men cezası verdi.
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