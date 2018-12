Takan: Saray'da yine Süleyman Soylu kavgası çıktı

AKP siyasetinin buluşma noktası Ankara Çukurambar'da önceki gün telaşın had safhada olduğunu yazan Takan, "O nasıl bir heyecan fırtınası esiyordu ki sormayın gitsin. Küçük dağları ben yarattım havası ile lüks arabalarını valelere bin bir çalımla teslim eden al yanaklı tosuncuklar telefon diplomasisinin tozunu attırıyordu. Canti takım elbiselerinin üst cebinden fışkıran rengarenk mendilleri ile jöle kafalılar saraydan gelen belediye başkan adayları trafiğini yönetiyorlardı. Her odada her masada 'reis'in kimi nereye aday yaptığına dair son sıcak bilgiler paylaşılıyordu. Haberi kapan, telefona sarılıp müjdeyi veriyor, suratı düşen son bir defa şansını denemek için sarayın yolunu tutuyordu!.. Müjdelerle gelen duygusallık, mekan sahiplerine kabarık adisyon tahsili olarak geri dönüyordu!.." yorumunu yaptı.







Takan, o gece yaşananlar için şu iddiada bulundu:





"O çok heyecanlı gecede iktidar kulisleri derin bir sarsıntı geçirdi. Sarayın en yetkili odasının en dibinden gelen bir haber kafaları allak bullak etti. Bomba haberi vermeden önce hafızaları kısa bir süre için tazeleyelim;





Veliaht mücadelesinin en kuvvetli adaylarından Süleyman Soylu ile damat Berat Albayrak arasında birbirlerine omuz atmaya kadar varan kapışma malumunuz. Kamuoyu önünde görüntülere kadar düşen kavga bastırılmış gibi gözükse de içten içe en hararetli şekilde devam ediyor.





Gelelim iktidar kulislerini derinden sallayan habere... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismi uzunca bir süre Ankara, İstanbul ve İzmir için konuşuldu. İktidar içindeki çevreler, Soylu'nun bu 3 ilden hangisinden aday gösterilirse gösterilsin kazanacağını iddia edip durdular. Ancak kazın ayağı öyle değildi. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevinden kesinlikle ayrılmak istemiyordu.





Hatta, bir ara, MHP Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'nin de devreye girip Cumhur İttifakı pazarlıklarında Soylu'nun Bakanlık görevinde devam etmesini şart koştuğu da rivayet edildi. Peki gerçek neydi?.. AKP kulislerine göre; belediye başkan adayı olmak istemeyen Süleyman Soylu'ya veliahtlık kavgasında rakibi damat Berat Albayrak tuzak kuruyordu. Berat Albayrak, Soylu'nun İzmir'den aday yapılması için çalışıyordu. Çünkü, İzmir'de AKP'nin kaybetmesine kesin bir gözle bakıldığı için Soylu'dan kurtulacak ve bir taşla iki kuş vuracaktı. Soylu tuzağı görüyordu ancak emir demiri kestiği için çaresizdi."





Takan, "O gece sabahın erken saatlerine kadar çalkalandı Ankara... Sarayda aile içinde büyük tartışma yaşanmıştı. Saray kaynaklarından aldığım bilgilere göre; R, Erdoğan, damat Albayrak'ın da dahil olduğu yakın aile bireyleri ile gece yaptığı toplantıda İstanbul belediye başkanlığına aday gösterilecek isim konusunda kriz çıkmıştı. Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanlığı'na, Süleyman Soylu'yu düşündüğünü söyleyince başta Emine Erdoğan ve damat Berat Albayrak olmak üzere şiddetli bir itiraz ve muhalefet ile karşı karşıya kalmıştı" derken, Erdoğan'ın da, "Anketler, Süleyman Soylu ile kazanacağımızı gösteriyor. Mecburuz' demesinin bile iç isyanı bastıramadığını savundu.





Takan, 'sonuç ne oldu' sorusuna, saray kaynaklarının, "Cumartesi'yi bekleyeceğiz" yanıtı verdiğini söyledi.