Samanyolu Haber /Gündem / Tahmini 9 puan şaşan yandaş anketçi: Niye şirketimi kapatayım? /21 Nisan 2017 19:13

Tahmini 9 puan şaşan yandaş anketçi: Niye şirketimi kapatayım?

Referandumdan 2 gün önce ortaya çıkıp yaptığı tahmin 9 puan şaşan yandaş anketçi Adil Gür: Niye şirketimi kapatayım ki?

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16 Nisan’da yapılan referandum öncesi ‘evet’ oranlarını yüzde 60 olacağını öne süren AG Araştırma'nın sahibi ve Milliyet yazarı Adil Gür, şirketini kapatmayı düşünmediğini söyledi. 

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verdiği “mühürsüz oy ve pusula” tartışması devam etmesine rağmen, referandum sonucunun yüzde 51.4 ‘evet’ oyu çıkması sonrası AKAM, şirketi kapatmıştı. AKAM, referandum öncesi yaptığı ankette yüzde 42.25 ‘evet’ oyu çıkacağını söylemiş, aksi halde şirketi kapatacağını duyurmuştu. 

ABC Gazetesi’nden Orhan Şahin’e konuşan Adil Gür, başarısız olarak değerlendiren araştırmasına rağmen şirketini kapatmayacağını duyurdu. Gür, “Niye kapatayım? Bekara karı boşamak kolay, anketler bilme sanatı değildir. 1 Kasım genel seçimlerinde Adil Gür sonucu bilirken bütün şirketler yüzde 9 ile yanıldı. Hiçbiri kapatmadı" ifadelerini kullandı.

“İtibar kaybettik ama…”

Gür, 17 Nisan’da yaptığı açıklamada “İtibar kaybettik ama bir sonraki seçimde geri kazanmaya çalışacağız” demişti. Gür, RS FM’den Yavuz Oğhan’a yaptığı açıklamada “Kararsızları her zaman orantısal olarak dağıtırız. Bu defa kararsızların orantısal olarak dağıtılması, hataya yol açmış olabilir. Her seçimde de böyle yaparız. Seçmenin ideolojik aidiyeti referandumda geçerli değil demek ki” ifadelerini kullanmıştı. 
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