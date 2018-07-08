Samanyolu Haber /Gündem / Tahliye olan Vali Harput'a ev hapsi /08 Temmuz 2018 11:53

Tahliye olan Vali Harput'a ev hapsi

Bursa eski Valisi Şahabettin Harput’la beraber 3 kişinin 50’şer bin lira kefaletle tahliye edilmesi kararına savcılığın yaptığı itiraz sonuçlandı.

SHABER3.COM

Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, 2016 Ağustos’unda çıkartıldığı mahkemece ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı. Savcılık soruşturmasının ardından, aralarında Harput’un da bulunduğu 27’si tutuklu, 60 sanık hakkında Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve terörizmin finansmanının kanununa muhalefet’ suçlarından 10’ar yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şahabettin Harput’un suçlamaları kabul etmediği yargılama sürerken, tutuklu sanıklardan 13’ü tahliye edildi.

Harput’un aralarında bulunduğu 14’ü tutuklu, 60 sanıklı davaya geçen Çarşamba günü devam edildi. Duruşma sonunda, mahkeme savcısının tutukluluk hallerinin devamını talep etmesine karşın, mahkeme heyeti, sağlık problemleri ve ilerleyen yaşlarını gerekçe göstererek Şahabettin Harput ile diğer tutuklu sanıklar Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan’ın 50’şer bin lira kefalet karşılığı tahliyelerine karar verdi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara bir üst mahkeme olan Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz ederek, 3 sanığın tekrar tutuklanmasını istedi.

Şahabettin Harput ve iki tutuklu sanık önceki akşam saatlerinde 50’şer bin TL kefaletin yatırılmasının ardından tahliye edilirken, Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını değerlendirdi. Mahkeme heyeti, Şahabettin Harput ile Ali Kemal Turhan’a ev hapsi verirken, Mehmet Ali Yayıkçı için yapılan itirazı ise reddetti.

Yargılamaya eylül ayında devam edileceği belirtildi.

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