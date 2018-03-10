Samanyolu Haber /Gündem / Tahliye olan Şık: Sevinmedim /10 Mart 2018 01:12

Tahliye olan Şık: Sevinmedim

Tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nden salıverilen Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'yu yakındaki bir dinlenme tesisinde aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarından oluşan kalabalık bir grup karşıladı.

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Ahmet Şık'ı karşılayanlar, "Ahmet çıktı, yine yazacak" şeklinde sloganlar attı.

Şık: Bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek

Ahmet Şık tahliyesi sonrası yaptığı açıklamada, avukatlarına, gazeteci arkadaşlarına, Cumhuriyet gazetesine, hakikate inanan herkese çok teşekkür etti.

Şık, "Ben hiçbir şekilde sevinçli değilim. Akın Atalay bu komplonun son tutuklusu olarak içerideyken sizlerin de sevinmesini istemiyorum" dedi, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu ülkede sevineceğimiz gün gelecek çünkü bu mafya saltanatının biteceğini ben size garanti ediyorum. Hakikata inanan herkes bilsin ki bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek. İşte biz o gün sevineceğiz."

Savcı Hacı Hasan Bölükbaşı Cuma günkü 6. duruşmada tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etmiş, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise oy çokluğu ile Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın tahliyelerine, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Davada bir sonraki duruşma 16 Mart Cuma günü yine Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılacak.
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