Tahliye olan Gazeteci cezaevindeki çocukları ve bebekleri anlattı

Yeni Asya Gazetesi muhabiri Nur Ener Kılınç 357 gün sonra tahliye edildi. Bakırköy Kapalı Kadın Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan Salı günü saat 19:35 sıralarında çıkan Nur, ailesine ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.











Nur’un cezaevinden çıkıştaki ilk sözleri ise “Buradan çıkıyorum, ama çıktığım koğuşta 30 günlük bebek ve 6 tane çocuk var’ oldu. Yaklaşık bir senedir Bakırköy Kapalı Kadın Ceza ve İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Nur, ev hapsi verilmek kaydıyla tahliye edildi. Cezaevi çıkışında Nur’u gazetemiz çalışanları ve ailesi karşıladı. Babasına sarılıp çok yorulduğunu söyleyen Nur gözyaşlarını tutamadı.







Çocuklar ve bebekler çok yıpranıyor





Cezaevinde geçirdiği sürede birçok şeye şahit olduğunu söyleyen Nur, bebek ve çocukların durumundan çok etkilendiğini anlattı. Koğuşundaki çocukların durumuyla ilgili Nur şunları söyledi; “Ben buradayım, ama kapının arkasında 30 günlük bebek var. Çıktığım koğuşta 6 tane çocuk var. İnşallah onlarda bir an önce çıkar. Çocuklar için daha zor onlar çok yıpranıyor. Psikolojik destekleri yok. Kalem, boya ve kreş hakkı onlara kullandırılmıyor. Diğer tutukluların çocuklarına oyuncaklar verilirken onların çocuklarına oyuncak dahi verilmiyor. Onlara çok duâ edin” dedi.