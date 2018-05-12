Samanyolu Haber /Gündem / 22 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan Ali Bulaç cezaevinden çıktı /12 Mayıs 2018 02:56

22 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan Ali Bulaç cezaevinden çıktı

Hakkında tahliye kararı verilen Zaman gazetesi eski yazarlarından Ali Bulaç 'Kimseden şikayetim yok. Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız' dedi.

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Zaman gazetesi eski yazarlarının yargılandığı davada mahkeme Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir'in tahliyesine karar verdi.

Kayyıma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları ve yöneticilerinin “örgüt üyeliği” ve “örgüt yöneticiliği"nden yargılandıkları davanın dördüncü duruşmasında 5 sanığın daha esas hakkındaki savunmaları tamamlandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme Şahin Alpay’ın ev hapsini kaldırırken, Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir’in tahliyesine karar verdi. Bir sonraki celse 7-8 Haziran tarihlerine ertelendi.

17’si tutuklu 31 sanıklı davanın duruşması Çağlayan’daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen ve Mustafa Ünal, Mehmet Özdemir ile tutuksuz sanıklar Şahin Alpay, Lale Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural Akman, Orhan Kemal Cengiz ve İhsan Dağı hazır bulundu.

Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, AB Delegasyonu'ndan Sema Kılıçer, Af Örgütü'nden Milena Buyum, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Emma Sinclair Webb ve Article 19 Temsilcisi Georgia Nash de izledi.

AİLESİ KARŞILADI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada verilen tahliye kararının ardından tekrar tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'ne getirilen Ali Bulaç, gece yarısı cezaevinden çıktı. TEM Gişeler Mevkii'ne cezaevi aracı ile getirilen Bulaç'ı burada ailesi ve yakınları karşıladı.

'KİMSEDEN ŞİKAYETİM YOK'

Tahliyesinden dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Bulaç, "Çok sevindim, çok memnunum. 22 ay yattık. Mahkeme bizim masumiyetimize inandı. Kimseden şikayetim yok. İnşallah bir kere daha tekerrür etmez. Şu anda birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacımız var" dedi.
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