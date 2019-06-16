Samanyolu Haber /Gündem / Tahliye iddiası doğru değil /16 Haziran 2019 18:03

Tahliye iddiası doğru değil

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye olacağı iddiasını avukatı Mahsuni Karaman tekzip etti.

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Gazeteci Nevzat Bingöl’ün Halkaların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın 18 Haziran Salı günü duruşmada tahliye edileceği yönündeki iddiasını Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman tekzip etti.

RS FM’de konuşan gazeteci Nevzat Bingöl, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 18 Haziran’da yapılacak olan duruşmasında bir tahliye beklentisi olduğunu belirterek, "Açıkçası bekleniyor. Ferhat Encü de serbest bırakıldı. Ama bu saatten sonra Öcalan’ı bile serbest bıraksalar bunun seçimde karşılığı olmaz deniliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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iznews muhabiri Rozerin Urucu’nun ulaştığı Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Kahraman ise tahliye iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Kahraman, “Demirtaş salı günü yapılacak davada tahliye kararı çıksa bile aldığı cezadan dolayı maalesef 2020 yılına kadar cezaevinde kalmak zorunda bırakılmıştır.” dedi.
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