Tahliye edilen 12 avukat için yeniden gözaltı kararı

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada tahliye edilen Halkın Hukuk Bürosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi 17 avukatın tahliyesine savcı itiraz etti.





Mahkeme heyeti 12 avukat hakkındaki itirazı kabul ederken, beş avukat hakkındaki itirazı ise reddetti. 12 avukat hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, savcının tutuklanmaya yönelik talebini reddedildiği beş avukat hakkında ise nihai kararı üst mahkeme verecek.





Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada şimdiye kadar Aycan Çiçek, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu, Aytaç Ünsal ve Ahmet Mandacı’nın gözaltına alındığı belirtildi.





Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, savcının tutuklama talebinin reddedildiği avukatların isimleri ise şöyle: Yaprak Türkmen, Ayşegül Çağatay, Zehra Özdemir, Didem Ünsal Baydar, Yağmur Ereren.





'HAFTASONU KAPALI MAHKEMEDEN KARAR ÇIKARTTILAR'





Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Faşizm hukuku katletmenin adıdır. Hafta sonu kapalı mahkemeden yakalama kararı çıkartır, bir gün önce tahliye olan insanları gözaltına alır...." denildi.