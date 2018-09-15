Samanyolu Haber /Gündem / Tahliye edilen 12 avukat için yeniden gözaltı kararı /15 Eylül 2018 22:07

Tahliye edilen 12 avukat için yeniden gözaltı kararı

Tahliye edilen Halkın Hukuk Bürosu avukatları için bugün savcılık gözaltı kararı verdi. Şimdiye kadar 5 avukat gözaltına alındı.

SHABER3.COM

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada tahliye edilen Halkın Hukuk Bürosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi 17 avukatın tahliyesine savcı itiraz etti.

Mahkeme heyeti 12 avukat hakkındaki itirazı kabul ederken, beş avukat hakkındaki itirazı ise reddetti. 12 avukat hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, savcının tutuklanmaya yönelik talebini reddedildiği beş avukat hakkında ise nihai kararı üst mahkeme verecek. 

Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada şimdiye kadar Aycan Çiçek, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu, Aytaç Ünsal ve Ahmet Mandacı’nın gözaltına alındığı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, savcının tutuklama talebinin reddedildiği avukatların isimleri ise şöyle: Yaprak Türkmen, Ayşegül Çağatay, Zehra Özdemir, Didem Ünsal Baydar, Yağmur Ereren.

'HAFTASONU KAPALI MAHKEMEDEN KARAR ÇIKARTTILAR'

Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Faşizm hukuku katletmenin adıdır. Hafta sonu kapalı mahkemeden yakalama kararı çıkartır, bir gün önce tahliye olan insanları gözaltına alır...." denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tahliye edilen 12 avukat için yeniden gözaltı kararı Sonraki Haber >>

BMW’nin sürücüsüz motosikleti ilk turunu tamamladı

BMW’nin sürücüsüz motosikleti ilk turunu tamamladı

Erdoğan 'Uçan Saray'ı nasıl aldı?

Erdoğan 'Uçan Saray'ı nasıl aldı?

Florence Kasırgası ABD'yi vurdu

Florence Kasırgası ABD'yi vurdu

Yemenli aileler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

Yemenli aileler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Yunanistan'ın ünlü adasında panik anları

Yunanistan'ın ünlü adasında panik anları

NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi

NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi

Prof. Dr. Refet Gürkaynak'a göre son faiz artırımı piyasayı nasıl etkileyecek?

Prof. Dr. Refet Gürkaynak'a göre son faiz artırımı piyasayı nasıl etkileyecek?

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:42:18