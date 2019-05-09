Samanyolu Haber /Spor / Tahkim Kurulu'dan Volkan Demirel için yeni karar /09 Mayıs 2019 21:46

Tahkim Kurulu'dan Volkan Demirel için yeni karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel'in 3 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL'lik para cezasını onadı.

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Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakadan sonra sarı-lacivertli futbolcu Volkan Demirel yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunmuş ve bu açıklamalarından dolayı 3 maçlık cezaya çarptırılmıştı. Yapılan neticeler doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu cezayı onarken Demirel’e para cezası da kesti. TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Fenerbahçe ve futbolcusu Volkan Demirel ile ilgili PFDK'nın 02.05.2019 tarihli E.2018-2019/918 K.2018-2019/1119 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; 

- Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto D, E, F, Maraton Üst G, H, Migros M Blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, 

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, 

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile 

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Volkan Demirel'in rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 3 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.”
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