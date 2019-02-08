Tahir Elçi cinayeti ile ilgili yeni rapor açıklandı

Dört yıl önce Sur'da düzenlediği basın toplantısı sırasında ensesine isabet eden bir kurşunla hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin ölümüne yol açan kurşunun hangi silahtan çıktığı ve kim tarafından ateşlenmiş olabileceğine dair yeni bir rapor bugün kamuoyuna açıklandı.





Diyarbakır Barosu, Tahir Elçi'nin öldürüldüğü ana ışık tutmak ve olayın şüphelilerini belirlemek maksadıyla Londra merkezli uluslararası araştırma şirketi Forensic Architecture'dan teknik bir araştırma yürütmesini talep etti.





Şirketin bugün kamuoyuna açıklanan raporunda, olay yerinde bulunan üç polisten birisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmiş olabileceği sonucuna varıldı.





Avukat Barış Yavuz, raporun ardından tanık olarak dinlenmiş olan üç polisin şüpheli olarak ifadelerinin alınmasını talep etti.





Diyarakır Barosu'nun bugün bir basın toplantısı düzenleyererek rapordaki bulguların detaylarını kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.







