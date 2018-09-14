Taha Akyol'u Hürriyet'ten gönderen olay

Doğan Medya Grubu’nun mart ayında Demirören Holding’e satılmasının ardından işten çıkarmalar birbirini izlemiş ve son olarak ağırlıklı olarak hukuk yazıları kaleme alan Taha Akyol ile yollar ayrılmıştı.





Ekim 2011’den beri Hürriyet’te yazan Akyol’a, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar tarafından karar dün tebliğ edilmiş ve ayrılığın Demirören ailesi tarafından istendiği belirtilmişti.

Herkes medya dünyasında büyük etki bırakan bu ayrılığın şaşkınlığını yaşarken, işin perde arkasıyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.





‘BİZ SENİ ÇOK SEVERİZ TAHA BEY’

Medyaradar'ın haberine göre takvim yaprakları 2011 yılını gösterirken Milliyet, Demirören ailesi tarafından satın alındı ve o dönem Milliyet’in popüler yazarlarından biri olan Taha Akyol ile de bir görüşme yapıldı.

Taha Akyol, bu görüşmede yeni bir kitap çalışması olduğunu söyleyerek, Erdoğan Demirören’e ayrılma isteğini iletti. Erdoğan Demirören ise bu talebe “Biz seni çok severiz Taha Bey, gönlümüz kalmandan yanadır” diyerek karşılık verdi.

Fakat Akyol gitmekte ısrar edince taraflar el sıkışarak ayrıldı.

KİTAP YAZACAKTI AMA HÜRRİYET’E GİTTİ

Ancak Taha Akyol’un kitap yazmak için ayrıldığını söyleyip kısa bir süre sonra Doğan Grubu’na ait Hürriyet’te işe başlaması ise Demirören ailesinde büyük bir şaşkınlığa yol açtı.

7 yıllık bir aranın ardından Aydın Doğan’ın elindeki tüm gazete ve televizyonları Demirörenlere satması sonrasında Akyol, bir kez daha Demirören Grubu’nun bünyesine girmek zorunda kaldı.

Yıllar önce yaşanan bu kırgınlık sonrası Taha Akyol’la çalışmayı istemeyen taraf ise bu kez Demirörenler oldu.





Medyaradar