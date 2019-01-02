Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul Salı günü Bottrop'u ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, zanlının niyetinin "yabancıları öldürmek" olduğunu söyledi. Olayın "çok ciddiye alınmak zorunda olduğunu" vurgulayan Reul, büyük bir titizlikle soruşturulduğunu belirtti. Bakan zanlının aracıyla ezdiği dört kişiden birinin durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.
50 yaşındaki zanlı Bottrop'da yılbaşı kutlamaları yapan, Afgan ve Suriyelilerin de aralarında bulunduğu kalabalığa aracıyla dalmış, dört kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.
Daha sonra Essen'de bir otobüs durağında otobüs bekleyen yolcuları hedef almaya çalışan zanlı, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Polis 50 yaşındaki zanlı Andreas N.'nin gözaltına alınırken yabancı düşmanı sözler sarfettiğini açıklamıştı.