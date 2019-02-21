Samanyolu Haber /Gündem / Tacizci polise sahip çıkmaya devam ediyor: Evladımıza tacizci diyen alçaklar... /21 Şubat 2019 12:32

Tacizci polise sahip çıkmaya devam ediyor: Evladımıza tacizci diyen alçaklar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da kameralar önünde gerçekleşen polisin elle cinsel taciziyle ilgili tacizciyi korumayı ve tehditlerini sürdürüyor.

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Soylu, Ankara’da kameralar önünde polisin cinsel tacizine maruz kalan genç kadın hakkında “Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek” dedi.

Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayi? Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.

Ankara’da polisin gözaltına alırken cinsel tacizde bulunduğu Mervel Demirel’le ilgili de konuşan Soylu, “Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek” ifadesini kullandı.

Soylu dün de tacize uğrayan genç kızla ilgili 'proje kadın' ifadelerini kullanarak hakaret etmişti
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