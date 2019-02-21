Tacizci polise sahip çıkmaya devam ediyor: Evladımıza tacizci diyen alçaklar...

Soylu, Ankara’da kameralar önünde polisin cinsel tacizine maruz kalan genç kadın hakkında “Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek” dedi.







Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayi? Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.





Ankara’da polisin gözaltına alırken cinsel tacizde bulunduğu Mervel Demirel’le ilgili de konuşan Soylu, “Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek” ifadesini kullandı.





Soylu dün de tacize uğrayan genç kızla ilgili 'proje kadın' ifadelerini kullanarak hakaret etmişti