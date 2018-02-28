Samanyolu Haber /Gündem / Taciz ve tehditten değil Erdoğan'a hakaretten tutuklandı /28 Şubat 2018 19:36

Taciz ve tehditten değil Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Gülay M.'yi taciz ve tehdit ettiği için Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adana'nın Kozan ilçesinde gözaltına alınan Erdoğan Küpeli, adliyeye sevk edildi. Küpeli, genç kadını tehdit suçundan adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, yazışmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Erdoğan Küpeli, Kozan Cezaevi'ne gönderildi.

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29 yaşındaki Gülay M.'nin internetten tanıştığı, daha sonra genç kadına sosyal medya üzerinden tehdit ve tacizde bulunan Erdoğan K. hakkında Hatay Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Bunun üzerine Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Feke ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'nde ücretli öğretmenlik yapan ancak Kozan ilçesinde ikamet eden Erdoğan K., ekipler tarafından gözaltına alındı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da görevine son verilen Erdoğan K., emniyetteki sorgusunun ve sağlık kontrolünün ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliyesi'ne elleri kelepçeli olarak getirilen Erdoğan K., ellerini havaya kaldırarak basın mensuplarına dönüp, "Gülay M. eserin bu eserin, iftiracı" diyerek adliye salonuna girdi.

TEHDİT VE TACİZDEN SERBEST BIRAKILDI, 'ERDOĞAN'A HAKARET'TEN TUTUKLANDI

Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek'i sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen Erdoğan Küpeli, genç kadını tehdit suçundan adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, yazışmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Erdoğan Küpeli, Kozan Cezaevi'ne gönderildi.
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