Samanyolu Haber /Gündem / Taciz davasında skandal karar /23 Nisan 2017 10:08

Taciz davasında skandal karar

ANKARA Beypazarı’ndaki bir yatılı Kuran kursu yurdunda tacize maruz kalan 11 yaşındaki erkek çocuğun davasında karar çıktı.Kurban kestik diyerek olayı kapan müdüre işlem yok

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Yurt müdürü Asallettin A. ve çocuğun halası tarafından 2 yıl gizlenen olay, çocuğun babasına kavuşmasıyla ortaya çıkmıştı. Babanın şikayeti üzerine öğretmen Ali K., hakkında 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara Batı Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen perşembe günü görülen duruşmada mahkeme sanık öğretmen Ali K.’yı önce “çocuğa cinsel istismar” suçundan 3 yıla mahkum etti, kamu görevinden dolayı yarı oranda artırım uygulayarak cezayı 4,5 yıla çıkardı. Suçun zincirleme şekilde yapıldığını da dikkate alan mahkeme, sanığı toplam 6 yıl hapse mahkum etti. 

Olayı  “kurban kestik, olay kapandı” diyerek 2 yıl gizleyen,  Kuran kursu yurt müdürü hakkında ise işlem yapmadı. Mağdur avukatı Zeynep Baydar Gün, Yapana ceza veriliyor, örtbas edene bir işlem yapılmıyor anlamış değilim. Müdür ve çocuğun halası hakkında Savcılığa ayrıca suç duyurusunda bulunacağız” dedi. 
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