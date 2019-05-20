Samanyolu Haber /Dünya / Tacikistan'da cezaevi isyanı: 32 ölü /20 Mayıs 2019 10:41

Tacikistan'da cezaevi isyanı: 32 ölü

Tacikistan'da IŞİD üyeliğinden hüküm giymiş militanlarının bulunduğu yüksek güvenlikli bir hapishanede çıkan isyanda 3 gardiyan ile 29 mahkum öldü.

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Tacikistan'ın batısında bulunan Vahdat şehrindeki yüksek güvenlikli bir hapishanede çıkan isyanda IŞİD üyeliğinden hüküm giymiş 29 mahkûm ve 3 gardiyan hayatını kaybetti.

Tacikistan Adalet Bakanlığı, olayların IŞİD üyesi mahkumların bıçaklarla 3 gardiyanı ve kendilerine yakın 5 kişiyi öldürmesinin ardından çıktığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, bin 500 kişinin bulunduğu cezaevine müdahale eden güvenlik güçlerinin IŞİD'li 24 mahkumu öldürdüğü ve cezaevinde asayişin yeniden sağlandığı bilgisi yer aldı.

İsyanı başlatanlardan birinin eski IŞİD komutanlarından Gülmurad Halimov'un oğlu Behruz Gulmurad olduğu dile getirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz yıl da, Khujand şehrindeki yüksek güvenlikli cezaevinde çıkan isyanda 27 kişi ölmüştü. 
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