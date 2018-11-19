Taç Mahal'de kılınan namaz Hindistan'da tartışmalara yol açtı









Hindistan medyasında çıkan haberlere göre bir grup Müslüman geçtiğimiz salı günü Taç Mahal'in içinde yer alan camide namaz kıldı. Bunun üzerine bir grup Hintli de aynı yerde Hindu inancının ibadetlerinden puja ve aarti yaptı.









Hindistan Arkiolojik İnceleme (ASI) kurumu Taç Mahal'deki camide namaz kılımı ile ilgili verilen Yargıtay kararına göre sadece cuma günleri burada namaz kılınabileceğini belirtti.





Taç Mahal'deki caminin sorumlusu İbrahim Zaidi ise Taç Mahal'de 400 yıldır namaz kılındığını belirterek ASI'nin açıklamalarını "keyfi" olarak değerlendirdi.







Taç Mahal 1631-1648 yılları arasında Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından ölen eşi Ercümend Bânû Begüm adına yaptırıldı. Şah Cihan türbesinin de içinde bulunduğu Taç Mahal imparator ve eşinin bir birine olan aşkının sembolüdür.